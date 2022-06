Après une première journée de compétition riche en surprises, la hiérarchie commence à être respectée en Ligue des Nations. Ce mercredi, la Belgique et les Pays-Bas, les deux favoris du Groupe 4, ont réussi à gagner leurs matches respectifs. La place dans le Final Four devrait se jouer entre les deux voisins.

La Belgique signe un brillant sursaut

Laminés par les Oranje lors du précédent match, les Diables Rouges se devaient de reprendre du poil de la bête lors de la réception lors de la réception de la Pologne. En encaissant le premier but, de la part de l’inévitable Robert Lewandowski, ils pensaient connaitre une autre soirée cauchemardesque au stade Roi Baudoin. Mais, ils ont fini par se remettre dans le sens de la marche et assurer un succès flamboyant (6-1).

Axel Witsel a égalisé juste avant la pause (42e), à la suite d’un bon travail de Kevin De Bruyne. Le milieu de terrain de Manchester City a aussi été impliqué sur les deux réalisations suivantes. Il était à la finition du but de 2-1 après une passe d’Eden Hazard. Ensuite, c’est lui qui a lancé l’action amenant le troisième but, et qui fut conclue avec brio par Leandro Trossard. Le même Trossard a ensuite aggravé le score d’une frappe brossée de l’extérieur de la surface. Leander Dendocker l'a imité d'un autre tir lointain pour le but de 5-1. Enfin, la touche finale a été apportée par le rentrant Lois Openda, buteur d'un joli piqué le soir de sa première sélection. Ça a fait 6-1. Avec ce succès sans appel, la Belgique de Roberto Martinez se rassure, même si elle reste deuxième de sa poule derrière l’ennemi juré.

Les Pays-Bas ont, en effet, conforté leur position de leader en allant gagner aux Pays de Galles. A Cardiff, ils se sont contentés cette fois d’un petit succès (1-0). Teun Koopmeiners, milieu de l’Atalanta, a marqué le but décisif à la 50e minute. La bande à Louis Van Gaal continue son bonhomme de chemin.

L’Ukraine se soigne

Dans les autres rencontres de la soirée, la victoire de l’Ukraine en Irlande est à relever (1-0). Tsygankov a permis aux siens de l’emporter et se consoler de l’élimination du Mondial. Dans le même groupe, l’Écosse a fait le travail aux dépens de l’Arménie (2-0).