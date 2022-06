Hongrie-Angleterre, un huis clos à 35 000 spectateurs

Tout comme la France affronte le Danemark vendredi soir (20h45) pour le retour de la Ligue des nations, l'Angleterre fera le voyage en Hongrie samedi (18h) pour y disputer son premier match de la nouvelle session de la compétition. Face aux Hongrois, Gareth Southgate et ses hommes pensaient évoluer dans une Puskas Arena vidée de son public. Ce ne sera pas le cas. Loin de là.



Alors que la Hongrie est frappée d'un huis clos (elle avait écopé de deux matchs ferme suite à des chants homophobes et des insultes racistes durant l'Euro), les Anglais vont donc jouer devant 35 000 spectateurs à Budapest. L'information est relayée par ESPN qui explique que la fédération hongroise a fait jouer l'article 73 du règlement disciplinaire de l'UEFA.

Les enfants, d'accord

Ce fameux article mentionne plusieurs exceptions relatives au huis clos. Il est par exemple stipulé que les enfants venant d'écoles et/ou d'académies de football, jusqu'à l'âge de 14 ans, et s'ils sont accompagnés selon les règles (un adulte pour dix enfants), peuvent être présents. Pour cette raison, les Three Lions anglais devront affronter un bouillant et jeune public.