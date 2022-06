Bleus - Stéphan : "Nous n'avons pas voulu verrouiller Kamara"

Une mise au point catégorique. Également courtisé par la sélection sénégalaise, Boubacar Kamara n'a pas été appelé chez les Bleus pour la première fois de sa carrière afin de devancer la Sénégal. Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, l'a assuré dans un entretien accordé au collectif des Femmes Journalistes de Sport. "Didier le dit à chaque fois : ce n'est pas pour le verrouiller, c'est parce qu'il a de la qualité. Kamara n'a pas été approché par le Sénégal. C'est un pays qu'il aime bien, car c'est celui de son père. Lui, il joue depuis son plus jeune âge en France et à l'Olympique de Marseille", a justifié le technicien.

Kamara en tribunes face au Danemark

Stéphan, qui dirigera les Bleus ce vendredi soir face au Danemark en Ligue des nations (20h45), en l'absence d'un Didier Deschamps en deuil, a mis l'accent sur les qualités du nouvel élément d'Aston Villa. "Il est capable d’évoluer au milieu de terrain et en défense centrale, et il a un bagage assez important. Ce n’est pas parce qu’il est jeune qu’il est là, c’est parce qu’il est bon. Il sera peut-être amené à avoir du temps de jeu".



Du temps de jeu, il n'en aura pas ce vendredi soir, cependant. En effet, Kamara sera en tribunes pour le match des Bleus car il n'a pas été intégré dans la liste transmise à l'UEFA pour la rencontre, au contraire des 23 autres éléments de la sélection tricolore, rapporte l'AFP. La première sélection du joueur pourrait se dérouler le 6 juin à Split contre la Croatie, le 10 juin à Vienne contre l'Autriche ou le 13 juin à Saint-Denis face aux coéquipiers de Luka Modric, possiblement.