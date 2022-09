Bleus : Nouveau pépin pour Deschamps

Le retour de la Ligue des nations approche. L'équipe de France accueillera l'Autriche le 22 septembre au Stade de France (20h45) avant d'affronter, trois jours plus tard, le Danemark à Copenhague. L'objectif ? Rattraper un début de compétition médiocre. Les Bleus de Didier Deschamps n'affichent aucune rencontre au bilan des quatre premières journées du groupe 1 de la Ligue A : deux défaites concédées à domicile (Danemark, Croatie) et deux nuls à l'extérieurs (Autriche, Croatie).

Nagelsmann : "Ça ne sent pas très bon"

Pour mener à bien la mission rebond, le sélectionneur des tenants du titre devra composer en attaque sans Karim Benzema (Real Madrid) et, c'est nouveau, Kingsley Coman. L'ailier du Bayern Munich s'est blessé vendredi matin à l'entraînement, a indiqué son entraîneur. Julian Nagelsmann n'a pas caché son pessimisme en conférence de presse. "Ça ne sent pas très bon, a jugé le coach bavarois, cité par L'Equipe. Actuellement, "King" passe des examens. Il s'agit d'un souci musculaire qu'il a subitement ressenti sur une accélération. J'espère que ce n'est qu'une légère déchirure et que ce n'est pas plus grave." Le club de Bundesliga a communiqué en précisant une "déchirure à l'arrière de la cuisse droite."