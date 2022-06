Bleus : Les doutes de Lizarazu sur Griezmann

Antoine Griezmann traverse actuellement une passe très compliquée, aussi bien en club qu’en sélection. Le Mâconnais n’est que l’ombre de ce joueur qui portait les Bleus à bout de bras il y a quelques années, en se montrant décisif à chaque match ou presque. Non, aujourd’hui, il n’arrive plus à tenir son rang, avec un seul but inscrit notamment lors de ses 8 dernières capes.



La mauvaise passe de « Grizou » commence à inquiéter. Et parmi ceux qui ont tiré la sonnette d’alarme il y a Bixente Lizarazu, ex-international français. Dans sa chronique pour L’Equipe, le champion du monde 98 a essayé de trouver des explications aux difficultés du numéro 7 tricolore : « Est-ce que son mental est beaucoup plus touché qu’on ne le pense, par son échec au Barça et par un retour à l’Atlético qui n’a pas, pour l’instant, répondu à ses attentes ? En équipe de France, s’est ajouté un autre paramètre, celui du grand retour de Karim Benzema, il y a un an, a relevé Liza. Avec son talent et son profil technique, Benzema a pris beaucoup de place dans l’équipe, celle d’un joueur au sommet de son art, complet, capable de passer, de marquer et d’être à la construction des actions. Griezmann, lui, a perdu de l’espace et de l’influence. Aujourd’hui, il est évident que les leaders de l’attaque des Bleus sont Karim Benzema et Kylian Mbappé ».

Griezmann serait en train de « gamberger »

Griezmann mange donc son pain noir et Lizarazu craint qu’il ne soit dans une grosse période de doute : « Les raisons sportives que je viens d’évoquer sont la face visible de l’iceberg, il y en a peut-être d’autres que l’on ne connaît pas, qui touchent à son mental et plus éloignées du terrain. Je pense qu’il est dans une phase de « gamberge », de remise en question dans sa carrière et dans son jeu. C’est probablement passager, mais il a sans doute besoin de faire un travail psychologique ».



S’il se dit préoccupé par Griezmann, le consultant de TF1 ne veut pas le condamner. Il est certain qu’il va très vite rebondir si Didier Deschamps continue à lui faire confiance : « Antoine Griezmann reste pour moi un joueur formidable, qui sait accélérer le jeu de son équipe, en une ou deux touches, avec cette capacité à jouer pour les autres, mais on est obligé de constater qu’il est dans le dur, comme ça arrive à n’importe quel joueur dans sa carrière ».