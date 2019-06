Bernardo Silva élu meilleur joueur du tournoi

Grâce notamment à un but de l’ancien Parisien Gonçalo Guedes (60e), le Portugal a remporté la finale de la première édition de la Ligue des nations en dominant les Pays-Bas (1-0), dimanche soir à Porto. A l’issu du match, Bernardo Silva a été désigné "Joueur du tournoi", tandis que le Néerlandais Frenkie de Jong a reçu le prix du "Meilleur jeune".

"Il (Bernardo Silva) a prouvé sa qualité en étant à l'origine des buts, sa performance globale lors des deux rencontres a été remarquable. Il a eu une influence positive sur l'équipe à la fois avec et sans la possession", s'est ainsi justifié Packie Bonner, observateur technique de l'UEFA.

✨ The #NationsLeague Player of the Tournament ✨



@BernardoCSilva pic.twitter.com/byzA9UCOKj