Autriche-France : L'UEFA tient une réunion concernant le trou dans la pelouse

Un petit trou qui pourrait engendrer de gros problèmes. Lundi soir, la pelouse du stade Ernst-Happel de Vienne a été le théâtre d'un trou formé au niveau du rond central lors du match Autriche-Danemark (1-2). Andreas Skov Olsen, lui, avait pesté contre cela, arguant que "quelqu'un aurait pu y laisser sa carrière, ou au moins sa jambe" en référence à la cavité évaluée depuis entre 20 et 40 cm. L'incertitude ne cesse de croître, quant à l'éventuelle tenue du match opposant l'Autriche aux Bleus, vendredi soir pour le compte de la 3ème journée de la Ligue des nations dans ce même stade (20h45).

La montée du Danube comme cause de l'incident ?

RMC Sport explique qu'une réunion se déroule à Vienne en ce moment afin que l'UEFA ait connaissance du bilan de l'expertise consécutif à l'enquête ouverte. L'instance européenne du football devra prendre une décision quant à la teneur de cette rencontre. Si depuis, la cause de la défaillance technique a été écartée après des interventions de spécialistes, les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale autrichienne sont à considérer afin d’expliquer ce curieux incident. La montée du Danube - fleuve situé à 200 mètres du Ernst Happel Stadion - pourrait être une cause en ayant entraîné des mouvements des différentes couches se trouvant sous la pelouse.

Le staff des Bleus est dans l'attente

Alors que la France s'entraîne à huis clos au stade du Rapid de Vienne, le staff des Bleus attend des nouvelles ce mercredi soir, ou jeudi matin au plus tard, indique RMC Sport. Un peu plus tôt dans l'après-midi, tous les scénarios étaient ouverts (report, annulation, déplacement).