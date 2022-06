L’Angleterre a connu mardi soir l’une des plus grandes humiliations de son histoire en s’inclinant à domicile face à la Hongrie sur le score de 4 à 0. Même s’il ne s’agissait que d’un match de Ligue des Nations, ce fiasco a énormément fait parler de l’autre côté de la Manche. Des critiques se sont abattues de toutes parts sur les joueurs, mais aussi sur le sélectionneur Gareth Southgate.

Carragher vole au secours de Southgate

Chez les consultants TV, les fameux "pundits", on a aussi été scandalisés. Mais, certains ont su se retenir et ne pas remettre en question tout ce qui a été fait depuis six ans et l’arrivée aux commandes de l’équipe de Gareth Southgate. Jamie Carragher, l’ancien joueur de Liverpool, fait partie de ceux qui ont pris la défense du sélectionneur.



Face aux attaques des fans, il a jugé bon de réagir et rappeler ce que ce technicien a fait pour les Three Lions : « Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Taisez-vous, clowns, a-t-il lâché en s’adressant aux supporters énervés. Cet entraîneur a réalisé deux grands tournois avec l'équipe et a montré les meilleurs résultats avec l'équipe nationale depuis 1966."



Southgate a pris en charge l'Angleterre en 2016. Sous sa direction, les Trois Lions ont en effet atteint les demi-finales de la Coupe du Monde 2018, et ont également participé à la finale de l'Euro 2020.