OL : Un entraîneur étranger sur le banc ?

L’OL se trouve sans entraineur depuis que Rudi Garcia a fait le choix d’abandonner son poste, en mettant en avant une incompatibilité d’humeur avec le directeur sportif Juninho. Les responsables du club ne restent cependant pas les bras croisés face à cette situation et ils sont en train d’étudier plusieurs profils pour assurer la suite. Parmi les profils en question il y a celui du Néerlandais Peter Bosz.

Il est le choix numéro 4 des Lyonnais



Bosz a l’avantage d’être libre actuellement. C’est un technicien qui plait à l’OL depuis un bon moment. Il n’était pas l’option numéro 1 pour cette fonction, mais n’ayant réussi à convaincre ni Christophe Galtier, ni Roberto De Zerbi, ni Marcelo Gallardo, le club rhodanien serait donc disposé à faire signer cet ancien international batave, passé par Toulon à la fin des années 80 et qui parle très bien français. Et la réciproque est également vraie. Selon L’Equipe, ce coach de 57 ans est intéressé par l’idée de prendre en main le 4e du dernier exercice de la Ligue 1 et revenir dans l'Hexagone.



S’il débarque à Lyon, Peter Bosz sera le deuxième étranger à diriger les Gones sous l'ère Aulas après le Brésilien Sylvinho. L’expérience de ce dernier s’est soldée par un cuisant échec, ce qui n’est pas vraiment encourageant par rapport à la piste en question.