OL : Garcia s'exprime sur son départ

"Ce groupe jeune a encore une marge de croissance importante"

Défait par Nice dimanche soir lors de la 38ème journée de Ligue 1 (2-3), l'OL ne retrouvera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, pour la deuxième fois consécutive. Au lieu de cela, le club dirigé par Jean-Michel Aulas devra passer par la case de la Ligue Europa pour goûter à l'Europe. Pour rappel, ce lundi, l'aventure de Rudi Garcia en tant qu'entraîneur de l'OL a pris fin et le technicien âgé de 57 ans n'a pas prolongé son séjour débuté en octobre 2019.Le natif de Nemours a confirmé un problème récurrent durant les récentes saisons de sa carrière.Si l'OL a annoncé vouloir communiquer "prochainement sur sa nouvelle organisation avec les plus hautes ambitions", Garcia a posté un message sur son compte Twitter, ce lundi."Mon parcours a la tête de l’OL est terminé. Je tiens à remercier avant tout mon président Jean-Michel Aulas, avec lequel j’ai eu une relation professionnelle et humaine exceptionnelle, Vincent Ponsot (le directeur général du football) pour sa grande compétence et son implication totale pour le club. Je tiens bien évidemment à remercier tous mes joueurs, de mon capitaine Memphis Depay au plus jeune Rayan Cherki, ainsi que tout mon staff pour le travail accompli et les émotions positives vécues ensemble., peut-on lire. L'absence du directeur sportif, Juninho, peut-elle être considérée comme un simple oubli ? Toujours est-il que le club, lui, doit rapidement se pencher sur l'identité du prochain entraîneur alors que Christophe Galtier, champion de France avec le LOSC, a confirmé être sollicité par plusieurs équipes dont l'OL