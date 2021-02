Dijon - Lyon : Coupet met l'affectif de côté

« J’ai un peu coupé le cordon »

Après des années de collaboration, l'OL a mis fin à son histoire avec Grégory Coupet, et ce de manière assez surprenante. Une fin que l'ancien gardien mythique du club a longtemps regretté. Cela ne semble plus être le cas. Interviewé par Eurosport, l'actuel entraîneur des gardiens de Dijon est revenu sur sa relation avec le club lyonnais, et il n'a pas mâché ses mots. « L’OL, c’est mon club de cœur. J’y ai joué pendant plus de dix ans, puis entraîné les gardiens pendant quatre ans. Mais pour moi, c’est d’abord l’enjeu sportif qui compte. On joue le maintien, eux le titre. Chacun a ses objectifs. Je fais donc en sorte que ce Dijon-Lyon soit un match comme les autres. Dans notre situation, il n’y a pas d’affectif qui compte » a-t-il affirmé. Quant au parcours de l'Olympique Lyonnais, Grégory Coupet avoue ne pas y prêter beaucoup d'attention, il a appris « à prendre du recul, à vivre sans » même s'il garde beaucoup de souvenirs. Notamment « le titre de champion de France en 2002, le premier de l’histoire de l’OL ». Coupet est heureux à Dijon.Avec une telle fin, Grégory Coupet a pris ses distances. Jean-Michel Aulas ? « Nous n’avons jamais reparlé ensemble. Je le regrette, mais c’est comme ça » avoue l'ancien gardien des Bleus. Malgré tout, il garde un énorme respect pour le président du club rhodanien : « J’ai beaucoup d’admiration pour tout ce qu’a accompli M. Aulas depuis qu’il est président de l’OL ». Quant au reste du club, les contacts sont également rompus : « Je n’ai pas plus de contacts que ça avec des personnes qui sont toujours à l’OL ». Triste constat. Pourtant l'histoire était belle. Avec l'Olympique Lyonnais, il a été champion de France sept fois consécutives (2002-2008). Il a également remporté une Coupe de France en 2008 et une Coupe de la Ligue en 2001. Il a joué 519 matchs en une dizaine de saisons. Désormais, Grégory Coupet n'envisage pas un retour à l'OL, totalement conquis par le DFCO.