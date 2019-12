Ligue 1 : Les duos les plus efficaces de Ligue 1

Wissam Ben Yedder et Islam Slimani (Monaco)

L'AS Monaco a beau être septième du classement du championnat de France, cela n'empêche pas le club de la Principauté de posséder, à mi-saison, le duo le plus prolifique de l'élite. Alors que l'ASM est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1, son attaquant français Wissam Ben Yedder (29 ans) occupe la tête du classement des meilleurs buteurs de L1, avec déjà 13 réalisations à son actif. Durant cette première partie de saison, l'ancien pensionnaire du FC Séville ne s'est pas contenté de marquer, puisqu'il a également délivré pas moins de trois passes décisives. C'est bien moins, certes, que son compère en attaque, à savoir l'Algérien Islam Slimani (31 ans), qui en est déjà à huit passes décisives, alors qu'il a également trouvé la faille à six reprises. Le duo, débarqué cet été, a ainsi inscrit presque la moitié des buts de son équipe.

Kylian Mbappé et Angel Di Maria (Paris Saint-Germain)

Au Paris Saint-Germain, au-delà de duo, on pourrait même parler de quatuor particulièrement prolifique dans le championnat de France de Ligue 1. En effet, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Neymar mais également Angel Di Maria ont prouvé à quel point leur talent était immense, durant cette première partie de saison 2019-2020. Toutefois, s'il fallait retenir un duo en particulier, il s'agirait alors de Kylian Mbappé et de Angel Di Maria. Le natif de Bondy, avec déjà onze réalisations à son actif, occupe la deuxième place du classement des meilleurs buteurs du championnat de France. L'attaquant champion du monde français (21 ans) peut également se targuer d'avoir délivré la bagatelle de quatre passes décisives. Mais là encore, c'est moins que le milieu de terrain argentin (31 ans). Ce dernier en est déjà à huit caviars, mais il a également su prouver son indéniable talent devant le but, en scorant à six reprises.

Moussa Dembélé et Memphis Depay (Olympique Lyonnais)

Cette première partie de saison est à oublier pour l'Olympique Lyonnais, actuellement douzième du classement du championnat. Mais, visiblement, tout n'est pas à jeter du côté du club rhodanien. Certains joueurs ont pu sauver les Gones à plusieurs reprises, et deux en particulier sortent du lot. Il s'agit de l'attaquant français Moussa Dembélé (23 ans), mais également du capitaine, l'attaquant néerlandais Memphis Depay (25 ans). Le premier d'entre eux a inscrit déjà dix buts, alors qu'il n'a délivré, dans le même temps, aucune passe décisive. Ce n'est, en revanche, pas le cas de son coéquipier. Celui-ci a su trouver certains de ses coéquipiers, et ce à deux reprises. L'ancien pensionnaire de Manchester United a également participé à la fête, avec pas moins de neuf buts inscrits. Toutefois, ce total devrait bel et bien s'arrêter là pour Depay, gravement blessé à un genou, et annoncé absent pour la fin de cet exercice en cours.