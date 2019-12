L'été dernier, il avait été question, dans les médias espagnols, d'une arrivée de Neymar au Real Madrid. Le club de la Capitale espagnole s'était immiscé dans le chassé-croisé entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. La suite, on la connaît. Le virtuose brésilien est resté à Paris au bout d'une longue saga. Dans des propos relayés par AS, Neymar a dit tout le bien qu'il pensait de Zizou, qu'il ne voudrait pas défier dans n'importe quel circonstance : « Si je devais défier Zidane sur quoi que ce ce soit, qu’est-ce que ce serait ? (…) Le défier sur quelque chose ? C’est compliqué… Parce que dans le football, comme joueur, il était l’un des plus grands. Le défier à quelques jeux vidéos (rires). Et à un bras de fer ? Non, à un bras de fer, non merci. »