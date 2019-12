Mercato : Hatem Ben Arfa dans le viseur de l’OL

Le mercato hivernal va bientôt ouvrir ses portes. Au sein des clubs soucieux de se renforcer, les grandes manœuvres ont déjà commencé. C’est le cas notamment à Lyon, où le recrutement d’un ou plusieurs joueurs offensifs a été érigé en priorité. Privés de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaïde jusqu’à la fin de la saison, les Rhodaniens mesurent l’importance qu’il y a de s’offrir du sang neuf afin de pouvoir remonter au classement (actuellement 11e) et avoir une chance d’atteindre les objectifs fixés.

Le retour de Ben Arfa à Lyon reste peu probable

Les Lyonnais ciblent plusieurs éléments, parmi lesquels se trouvent Hatem Ben Arfa. Selon L’Equipe, le président Jean-Michel Aulas garde toujours dans un coin de sa tête la possibilité de pouvoir récupérer l’un de ses anciens joyaux. HBA ayant lancé sa carrière du côté de Gerland et le lien avec l’homme fort du club n’a jamais été rompu. Toutefois, il semblerait que Lyon explore d’autres pistes actuellement. En raison des interrogations qui entourent sa condition physique et sa capacité à retrouver son meilleur niveau en un temps réduit,. À noter que Ben Arfa, qui est âgé de 32 ans, a récemment repoussé les sollicitations du Galatasaray et du club brésilien de Flamengo. Nul doute qu'il considérerait avec attention une offre des Gones.