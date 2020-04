Jean-Michel Aulas, le président de l'OL a une idée en tête et il ne veut pas la lâcher. Mardi, le Premier Ministre Edouard Philippe a annoncé la fin de la saison pour les clubs de football français. Et si la décision a été saluée par beaucoup, Jean-Michel Aulas désire lui terminer la saison sur un format court en s'appuyant sur un système de play-offs. Ce mercredi L'Equipe a donné plus de précisions sur cette idée. En effet, le président de l'OL aurait envoyé un document de 23 pages à la Ligue afin de justifier la tenue de son idée en juillet ou en août. Ce document aurait également été envoyé à Noël Le Graët, le président de la FFF, et à Giorgio Marchetti, le directeur des compétitions de clubs de l'UEFA.

Trois phases dans le format imaginé par Aulas, le PSG pourrait lutter pour le titre

« Pour le titre de champion et les qualifications européennes, un format de play-offs peut se jouer en 3 phases », détaille le chef de l'OL. La phase 1 (trois matches à élimination directe) entre « les équipes classées entre la 10e et la 15e place à la J28 (la 28e journée, qui n'a pas été disputée en intégralité) » donnerait trois qualifiés pour la suite. La phase 2 (12 matches en tout avec quatre poules de trois équipes) donnerait huit qualifiés pour la phase 3, « un tournoi à élimination directe, dont le vainqueur est sacré champion de France, le finaliste est qualifié en Ligue des champions. Le vainqueur de la petite finale est classé 3e et le perdant de la petite finale est 4e et qualifié en Ligue Europa. »



Dans le plan de play-offs de Jean-Michel Aulas, les quatre premiers du classement actuel, Paris, Marseille, Rennes et Lille, seraient classés en tant que têtes de série lors de la phase 2 et ne pourraient donc s'affronter que lors de la phase 3. Bien que leader avec 12 points d'avance au classement, le PSG pourrait donc lutter pour le titre. Aulas a par ailleurs assuré que « la saison 2019/2020 doit se terminer en août sous peine de créer un choc économique dont beaucoup de clubs ne pourront se remettre. Le football doit innover et ne pas céder à la facilité de prendre une décision administrative injuste et qui créera un risque juridique majeur. »