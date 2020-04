Le Premier Ministre Édouard Philippe a indiqué ce mardi à l’Assemblée Nationale que les saisons 2019-20 de Ligue 1 et Ligue 2 ne reprendraient pas. Un discours que Jean-Pierre Rivère a salué, au même titre que l'entraîneur de l'Olympique de Marseille André Villas-Boas. Le président de l'OGC Nice estime que cette décision est la plus prudente dans la situation actuelle.

Rivère salue une décision "une décision de sagesse"

« Je considère que la décision qui a été prise aujourd'hui (mardi) est une décision de sagesse, et c'est une bonne chose, a expliqué le dirigeant dans l'émission L’Équipe du Soir. On a tous été préoccupés par une reprise dans les conditions un peu particulières dans lesquelles nous sommes, avec très peu de visibilité. C'est une décision qui va nous permettre de réfléchir assez rapidement les uns les autres, parce que cela va poser quelques problèmes de différentes natures. Il est important de se réunir tous, de travailler le mieux possible et de faire en sorte que chaque club traverse cette crise du mieux possible. »