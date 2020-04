Les incertitudes de Zubizarreta sur le mercato de l'OM

L'Olympique de Marseille devrait retrouver la Ligue des Champions dès la saison prochaine, et cela malgré l'arrêt de la saison, acté mardi par le Premier Ministre Edouard Philippe. Si sportivement, cela pourrait être pire, c'est sur le plan financier que l'OM va devoir être attentif. Andoni Zubizarreta, le directeur sportif, n'a pas voulu vendre de rêves aux supporters dans cette période compliquée, se montrant même assez pessimiste.

« C'est un coup financier à tous les niveaux, et qui touche tout le monde de façon générale. On verra comment on pourra gérer ça. C'est difficile de commencer à parler de prévisions pour le mercato, quand tout est arrêté. Personne ne sait comment ça va se passer pour le mercato. Il y a moins de rentrées d’argent. Par exemple, nous ne toucherons pas tous nos droits TV. Ça aura de l’influence et ce sera une situation où il y aura moins d'argent. On ne doit pas s'attendre à un monde du football qui va vers le haut, mais à un monde du football qui va vers le bas financièrement parlant », a-t-il indiqué dans un entretien accordé à Catalunya Radio.

La qualification en Ligue des Champions n'est pas certaine selon Zubizarreta

Par ailleurs, il a voulu se montrer prudent concernant le futur européen des joueurs dirigés par André Villas-Boas, en dépit de la seconde place au classement. « Nous avons rendez-vous en septembre et nous verrons comment nous nous organiserons. La Ligue des champions ? On ne sait pas. On sait ce qu'a dit l'UEFA sur la date maximum pour finir. Le classement a été respecté lors de l'arrêt des compétitions amateurs. L'UEFA pense la même chose mais la LFP devra décider. »