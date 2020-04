OM : L’incertitude règne chez les jeunes

En février dernier, Nasser Larguet, le responsable du centre de formation de l’Olympique de Marseille déclarait dans les colonnes de La Provence : « Par respect pour les joueurs et leur entourage, on va se positionner à partir de la fin du mois de mars, comme si on était en fin de saison au mois de juin. Des joueurs ont démontré qu’ils avaient du potentiel, il faut qu’ils confirment d’ici le mois de mars et jusqu’au mois de juin. D’autres ont été en méforme, mais ils peuvent se réveiller et mettre un bon coup de collier. Ils auront leur chance ».

Cependant deux mois plus tard la situation n’est plus la même. Si la pandémie de Covid-19 a empêché certains jeunes de faire leurs preuves durant le dernier sprint de la saison, les décideurs marseillais, de leurs côtés, ne semblent donner aucune nouvelle à leurs jeunes joueurs.

« On n’a eu aucune nouvelle »



Dans son édition du jour, La Provence a recueilli le témoignage d’un agent représentant les intérêts de plusieurs jeunes marseillais. Et la situation commence à agacer ce dernier. « On n’a eu aucune nouvelle. Aucun jeune ne sait ce qu’il va devenir. Contrairement à l’OL qui fait signer ses joueurs, à l’OM, on oublie de travailler. Comme d’habitude. On devrait au moins avoir des informations concernant les garçons que le club ne veut pas conserver… », confie l’agent au quotidien régional.

Après le dossier Isaac Lihadji (qui devrait s’envoler vers Lille afin de signer son premier contrat professionnel à la fin de la saison), le secteur de la formation olympienne est de nouveau dans l’œil du cyclone.