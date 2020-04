Le discours du Premier Ministre Édouard Philippe prononcé ce mardi à l’Assemblée Nationale a confirmé que les saisons 2019-20 de Ligue 1 et Ligue 2 ne reprendraient pas. Une décision saluée par l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas. « Je pense que c'est une décision totalement logique car il est trop tôt pour reprendre l'entraînement, a-t-il expliqué dans des propos repris par L’Équipe. Les conditions de reprise, et notamment le protocole établi par les médecins, c'était très difficile à mettre en place. Je pense que c'est une bonne chose, cela va dans le sens du respect qu'il faut avoir pour les victimes de ce virus, en France et dans le monde.

André Villas-Boas : "Le plus important, c'est la santé"



"Je vais parler avec le club pour voir ce qu'il va se passer maintenant pour l'homologation ou non des résultats, a continué Villas-Boas. Jusqu'à l'arrêt du Championnat, le classement était celui-là. Cet arrêt soulève d'autres problèmes dont un, décisif, qui est économique : les droits télés. La survie des clubs en dépend aussi. Mais la décision du gouvernement est logique, respectueuse de ce que l'on traverse en ce moment. Le plus important, c'est la santé, c'est de protéger tout le monde, et les décisions du gouvernement vont dans ce sens. Il faut que tout le monde ait conscience du moment dramatique que nous vivons".