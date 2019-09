Liga : Le Barça devant de grandes difficultés

Depuis la reprise de sa saison, le FC Barcelone connaît de nombreuses difficultés. Après cinq journées de championnat, le club catalan se place à la 8ème place et accuse déjà un retard de 4 points sur le Real Madrid, co-leader avec l’Athletic Bilbao. L’équipe entraînée par Ernesto Valverde a déjà connu deux fois la défaite cette saison en Liga (1-0 à Bilbao et à Grenade), soit quasiment le nombre de revers obtenus sur l’ensemble de la saison passée en championnat (3). La confiance n’est pas au rendez-vous dans les têtes barcelonaises. Défensivement, les Blaugrana connaissent de grandes difficultés, ils sont trop facilement dépassés, en atteste le nombre de buts encaissés… Neuf ! Ce qui fait du Barça la plus mauvaise défense de La Liga avec le Betis Séville et l’Espanyol Barcelone.



Ce Barça-là fait de la peine :



À quatre reprises lors des cinq premières journées, Marc-André ter Stegen a concédé l’ouverture du score. La défense centrale composée de Gérard Piqué et Clément Lenglet ne rassure guère. Ernesto Valverde ne jure que par ce duo et Samuel Umtiti (blessé lors des deux derniers matchs de Liga) semble être mis de côté. Les rumeurs de transferts courent en Espagne et en Angleterre qui envoient l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais vers Tottenham.

Messi de retour pour sauver l'attaque !

Si la défense connaît de grandes difficultés, l’attaque barcelonaise a du mal à être constante et régulière. Capable d’en mettre cinq à domicile au Betis et à Valence, la semaine suivante, l’attaque emmenée par Antoine Griezmann peut aussi rester muette. Un cas de figure qui est arrivé à trois reprises depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues (face à Bilbao, Dortmund et Grenade). Malgré deux buts inscrits et deux passes décisives, l’attaquant français arrivé cet été a du mal à se fondre dans le collectif sur le terrain comme lors du dernier match et la défaite 2-0 face à Grenade.

En difficulté offensivement, Ernesto Valverde pourra compter sur le retour de Lionel Messi. Indisponible depuis le début de la saison à cause d’une blessure au pied, l’attaquant argentin a fait son retour depuis une semaine. Deux bouts de matchs pour Messi qui n’a pas bénéficié de l’intégralité de la préparation physique. Il lui faudra peut-être un certain temps pour reprendre la pleine possession de ses moyens.

Seule éclaircie au tableau noir d’Ernesto Valverde, c’est l’éclosion du très jeune Ansu Fati (16 ans), auteur de deux buts et d'une passe décisive, qui a reçu les éloges de Lionel Messi dans le journal espagnol As : « Il m'a impressionné dès le premier jour à l'entraînement, il avait retenu mon attention. Mais il ne faut pas lui mettre de pression et de responsabilité. Il faut l'accompagner et que l'agitation autour de lui ne l'empêche pas de continuer à progresser. Il a les qualités pour devenir un joueur important. »

Face à de grandes difficultés et aux critiques de la presse catalane et des socios, Ernesto Valverde a tout reconnu et assumé ses responsabilités face aux médias après la rencontre perdue à Grenade. Ce soir, face à Villarreal, qui reste sur deux victoires consécutives, le Barça devra montrer un tout autre visage à ses supporters au Camp Nou.



