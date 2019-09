Barça-Valverde: "Je me sens responsable"

Un peu plus fragilisé par la défaite du FC Barcelone à Grenade (2-0), samedi soir lors de la 5e journée de Liga, Ernesto Valverde n’a pas fui ses responsabilités après la rencontre. "Evidemment, les acteurs sont les joueurs, mais je me sens responsable de ce qu’il s’est passé, a déclaré l’entraîneur catalan en conférence de presse. Je suis un peu agacé parce que je n’aime pas perdre. On peut gagner ou perdre, mais quand on perd, il faut au moins mériter la victoire et aujourd’hui, on ne l’a pas méritée."