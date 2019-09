Du nouveau pour Umtiti ?

Plus que jamais, Samuel Umtiti ne semble plus être un joueur prioritaire d'Ernesto Valverde au moment où le technicien espagnol compose le onze de départ du FC Barcelone. L'ancien coach de l'Athletic Bilbao ne jure plus désormais que par le duo composé de Gerard Piqué et Clément Lenglet, et ça aurait évidemment pu pousser l'ex-Lyonnais vers la sortie au cours du dernier mercato estival. "Je suis venu ici pour durer et pour gagner des titres, pas juste pour aller à la plage, voir le soleil et m’entraîner avec les meilleurs joueurs du monde. J’ai eu des discussions avec mon agent. Je lui ai dit simplement que quoi qu’il se passe cet été, qu’il ne m’en parle même pas", avait répondu le champion du monde en titre début septembre, devant les caméras de Canal +, coupant court à toutes les rumeurs qui l'avaient envoyé à la Juventus, Arsenal ou Manchester United.

Oui mais voilà, bon gré mal gré, le Tricolore sera peut-être bien contraint de changer d'air début 2020, la faute notamment au risque de ne pas participer à l'Euro avec les Bleus si son temps de jeu ne va pas crescendo en Catalogne. Surtout, avec Ivan Rakitic et Arturo Vidal, Samuel Umtiti serait l'un des Blaugranas poussés dehors afin d'alléger la masse salariale et de récupérer quelques liquidités supplémentaires. Or, d'après les tabloïds britanniques, Tottenham aurait désormais des vues précises sur le défenseur barcelonais. Sur les bords de la Tamise, les Spurs connaissent un début d'exercice assez complexes, notamment dans le secteur défensif malgré Davinson Sanchez, Toby Alderweireld ou Jan Vertonghen. Mauricio Pochettino aimerait vraisemblablement pouvoir enrôler le Camerounais de naissance, afin d'apporter du sang neuf au sein de son arrière-garde.

L'autre option qui se dessine également pour le numéro 23 du Barça, c'est que la crise actuelle lui profite. En effet, la dernière défaite (2-0) consommée à Grenade samedi dernier, a de nouveau mis au jour des lacunes défensives. De fait, Ernesto Valverde pourrait être tenté de changer quelques hommes afin d'apporter un peu plus d'émulation dans son groupe. Un premier élément de réponse ne sera néanmoins pas livré mardi soir, à l'occasion de la venue de Villarreal au Camp Nou pour le compte de la 6e levée de Liga, puisque l'intéressé ne sera pas de ce rendez-vous, blessé. Mais, si un turn over s'applique à court ou moyen terme, et que Samuel Umtiti devait en profiter, ce serait très probablement au détriment de son compatriote Clément Lenglet, puisque Gerard Piqué dispose au Barça d'un statut d'intouchable depuis de nombreuses années.