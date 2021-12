Covid_19 : réunion d’urgence au Real Madrid

Alors que le coronavirus se propage rapidement en Europe à l'approche de Noël, les joueurs de football ne font pas exception. Mercredi, on a appris que les stars du Real Madrid, Luka Modric et Marcelo, avaient été exclues pour le reste de l'année 2021 après avoir été testées positives. Mais les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là pour le Real Madrid. Selon Vozpópuli, plusieurs stars des Los Blancos - jusqu'à cinq - ont été contrôlées positives avant le match de ce week-end contre Cadix, ce qui a nécessité une réunion d'urgence.

Le Real face à une épidémie

En Premier League, un certain nombre de matchs ont dû être reportés en raison de tests positifs généralisés au sein des équipes. Il n'est pas certain que le Real Madrid en soit au point de demander une action similaire à la Liga. Mais on affirme qu'un certain nombre de joueurs ont été testés positifs et les dirigeants du Real Madrid discutent des prochaines étapes pour tenter de contrôler la propagation. Le problème avec les footballeurs, comme dans de nombreux environnements de travail, est qu'ils sont en contact étroit la plupart du temps, et il suffit généralement de quelques joueurs positifs pour que le problème se propage à un plus grand nombre...