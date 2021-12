Alors que l'inquiétude grandit de l'autre côté de la Manche au sujet de l'épidémie de coronavirus, l'Espagne n'est pas épargnée. Ce mercredi, c'est le Real Madrid qui a annoncé deux nouveaux cas positifs : le défenseur latéral brésilien Marcelo et le milieu de terrain croate Luka Modric. "Le Real Madrid C. F. rapporte que nos joueurs Marcelo et Luka Modric ont été testés positifs au COVID-19", a sobrement indiqué la Maison Blanche dans un communiqué officiel sur ses supports digitaux.



Les deux joueurs du Real devraient être indisponibles pour les ultimes sorties de cette année 2021, face à Cadiz puis contre l'Athletic Bilbao. Carlo Ancelotti devrait apporter des précisions sur la durée de leur absence, avec une quarantaine de dix jours minimum.