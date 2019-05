(D): L'OL se réapproprie la Coupe de France

Lauréat de la compétition entre 2012 et 2017, l'Olympique Lyonnais avait abandonné la Coupe de France la saison passée, battu en finale par le Paris Saint-Germain. Ce mercredi soir, opposées au Losc à Châteauroux, les Fenottes ont su s'imposer (3-1) pour remporter une dixième fois cette épreuve dans leur histoire.

Dominatrices, les joueuses de Reynald Pedros n'ont pourtant fait la différence que dans le second acte, par Amandine Henry sur coup franc (52e), Shanice van de Sanden (54e), puis Wendie Renard sur penalty (83e). La section féminine de l'OL est donc en course pour un triplé historique après avoir de nouveau raflé le titre de champion de France, et avant la finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone dimanche 18 mai à Budapest.