Coupe de France : Le tirage des demi-finales dévoilé

On connaît déjà les affiches des demi-finales de la #CoupeDeFrance ! 👀



⚽️ @FCVersailles78 🆚 @ogcnice

⚽️ @FCNantes ou @SCBastia 🆚 @AS_Monaco



🔜 RDV pour le dernier quart entre Nantes et Bastia demain soir avant les demies le 1er et 2 mars 🔥 pic.twitter.com/6x0kzagS7q

— Coupe de France (@coupedefrance) February 9, 2022

Les demi-finales de la Coupe de France :

Les quarts de finales de la Coupe de France sont presque terminés. Après le succès de Monaco face à Amiens (2-0), celui de Versailles contre Bergerac (1-1, tab : 4-5) ainsi que la victoire très confortable obtenue par l'OGC Nice contre l'Olympique de Marseille (4-1),. Cela avant même la dernière opposition des quarts, prévue entre Nantes et Bastia, jeudi soir.Indécise cette saison après l'élimination du PSG, lauréat de l'épreuve lors de 5 des 6 dernières éditions, la Coupe de France version 2021-2022 réservera donc des oppositions entre Versailles et Nice ; puis entre le vainqueur de Nantes-Bastia et l'AS Monaco, suite au tirage effectué par le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps à l'Allianz Riviera.Versailles ((National 2) - Nice (Ligue 1)Nantes (Ligue 1) ou Bastia (Ligue 2) - Monaco (Ligue 1). La finale, elle, aura lieu le dimanche 8 mai 2022 au Stade de France et dévoilera le successeur du PSG au palmarès de la compétition.