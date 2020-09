Bundesliga : Ils vont faire parler d'eux cette saison

Si Serge Gnabry, Robert Lewandowski ou Jadon Sancho sont particulièrement attendus pour la reprise de la Bundesliga, les joueurs qui peuvent espérer faire parler d'eux sont très nombreux dans le championnat allemand. En voici dix pour qui la saison 2020-2021 s'annonce vraiment spéciale.C'est le gros coup du mercato : Leroy Sané est de retour en Bundesliga . Prévu dès l'été dernier avant que l'ailier ne se blesse gravement, le départ de Manchester City de l'Allemand a profité au Bayern Munich. Le joueur de 24 ans est très attendu en Bavière où il vient renforcer le secteur offensif d'une équipe qui vient de réaliser le triplé coupe-championnat-Ligue des Champions. Dès ce vendredi, il aura l'occasion de s'illustrer contre Schalke, le club où il s'était révélé.Leroy Sané n'est pas le seul joueur à retrouver son ancien club lors de ce Bayern-Schalke inaugural. Alexander Nübel est arrivé libre chez le champion d'Allemagne durant l'été. Le gardien qui est souvent comparé à Manuel Neuer va entrer en concurrence directe avec l'international allemand. Va-t-il réussir à faire changer la hiérarchie munichoise ? Ca semble compliqué tant le champion du Monde 2014 est de retour au sommet mais pas impossible quand on pense aux qualités du portier de 23 ans. Si la transition n'est qu'à son début, il n'est pas exclu d'assister à quelques tensions dans ce duel interne.Fabian Klos est l'homme providentiel de l'Arminia Bielefeld. L'an passé, l'attaquant a joué un rôle majeur dans la promotion de son équipe en Bundesliga. Avec 21 buts, il a été le meilleur buteur de la 2eme division. Pour sa dixième saison chez les Blauen, le joueur de 32 ans va tenter de réussir sa découverte de l'élite du football allemand. Le maintien des siens passera en grande partie par lui et c'est pour cela qu'il a hérité du brassard de capitaine.Au Borussia Dortmund, il est difficile de sortir un talent du lot tant il y en a. D'Erling Haaland qui a l'opportunité de confirmer au plus haut niveau à Reinier, la pépite brésilienne prêtée par le Real Madrid, Lucien Favre va une nouvelle fois pouvoir compter sur une classe biberon de qualité. Et il n'y a aucun doute qu'à la fin de la saison, certains de ses joueurs, dont Jude Bellingham et Giovanni Reyna font aussi partie, s'en aillent pour plusieurs dizaines de millions d'euros

Dani Olmo est la dernière trouvaille du RB Leipzig. L'Espagnol recruté au Dinamo Zagreb a été une des révélations de la deuxième partie de saison de Bundesliga. Désormais, le joueur de 22 ans va devoir confirmer. Buteur contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, le milieu de terrain va encore pouvoir faire parler sa technique aux quatre coins de l'Allemagne. Cette saison, pourrait d'ailleurs être sa dernière outre-Rhin. Le joueur formé au FC Barcelone a déjà tapé dans l’œil de Zinedine Zidane.Même si le championnat allemand n'est plus aussi physique qu'à une certaine époque, Wout Weghorst peut toujours compter sur son corps de Golgoth pour se frayer un chemin vers le but adverse. En deux saisons à Wolfsburg, l'attaquant de 1,97m a été impliqué sur 43 buts en championnat. A lui tout seul, il a permis aux Loups d’espérer une qualification européenne où il a aussi brillé avec deux réalisations.A Mönchengladbach, Florian Neuhaus a été une des révélations de la dernière saison. Grâce à ses quatre buts et deux passes décisives, il a été appelé par Joachim Löw pour la fenêtre internationale de septembre. S'il n'a pas porté le maillot de la Mannschaft, le milieu de terrain peut espérer rapidement y faire son retour. Et pourquoi pas participer à l'Euro 2020 s'il réalise encore une saison de haut-vol. L'an passé, son jeu de récupération et ses projections vers l'avant avec un jeu de passes de qualité ont joué un rôle important dans les bonnes performances de Gladbach.Un an après avoir quitté le Hertha Berlin pour signer à l'Inter Milan, Valentino Lazaro est de retour en Bundesliga. Cet été, le joueur de 24 ans a été prêté à Mönchengladbach. Il va pouvoir y faire parler sa polyvalence et reprendre le cour de sa progression. Formé au poste de latéral, l'Autrichien est capable d'évoluer à tous les postes du couloir droit et peut même dépanner en tant que milieu offensif. Avec son jeu spectaculaire et ses qualités offensives, il pourrait être à nouveau une des révélations du championnat allemand.Il ne s'attendait pas à briller si vite en Allemagne, mais désormais, Edmond Tapsoba est attendu par tout le monde. Le défenseur burkinabé a été impressionnant pour ses débuts avec le Bayer Leverkusen. En six mois, il s'est imposé comme un modèle de régularité. Le joueur de 21 ans qui évoluait encore au Portugal il y a un an pourrait confirmer tout son potentiel lors d'une saison où les hommes de Peter Bosz ont des ambitions.Pour garder le cap malgré le départ de Kai Havertz , le Bayer Leverkusen va pouvoir compter sur Florian Wirtz. Au printemps, le jeune allemand est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga quand il a marqué face au Bayern Munich. Un record qu'il va avoir l'occasion d'assumer avant même sa majorité. L'ailier devrait avoir des responsabilités cette saison.