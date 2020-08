Bayern Munich - Sané : "Guardiola m'a entièrement reprogrammé"

Leroy Sané va connaître une nouvelle aventure sous le maillot du Bayern Munich. L'international allemand âgé de 24 ans avait déjà évolué en Bundesliga par le passé, sous le maillot de Schalke 04 (2014 à 2016), mais il a désormais l'ambition de lutter pour les titres les plus importants avec le club munichois, récent vainqueur d'une sixième Ligue des Champions, en disposant du PSG (1-0).



Il avait été suggéré que l'Allemand n'avait pas apprécié certaines des exigences tactiques de Guardiola, en raison de l'obligation de s'en tenir strictement au plan de jeu du coach catalan. Toutefois, Sané a affirmé qu'il avait toujours eu la "liberté" nécessaire pour mettre en valeur sa "qualité individuelle" durant son temps à Manchester City, club avec lequel il a notamment remporté deux titres de champion d'Angleterre de façon consécutive avec un bilan cumulé de 198 points. " J'ai beaucoup appris de Pep Guardiola. Notamment le jeu de position, la perception de l'ensemble du jeu, comment agir et réagir en attaque et en défense. Guardiola m'a entièrement reprogrammé, dans tout mon jeu", a jugé le joueur dans un entretien accordé à Kicker.

La Ligue des Champions, le grand objectif de Sané

"Ce sont les mouvements simples qui vous font penser 'Oh, jamais'. Mais vous vous rendez compte très vite que Guardiola a raison. Ce qu'il conseille aide beaucoup, cela rend le jeu plus facile et plus rapide. La tactique est la chose la plus importante pour lui", a-t-il indiqué au sujet de l'ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich.





En ce qui concerne le Bayern Munich justement, Sané ne manque pas d'ambition pour la suite de sa carrière, et aspire à garnir son palmarès dans cette nouvelle étape de sa carrière. " La Ligue des Champions est aussi un grand objectif, bien sûr, car je ne l'ai jamais gagnée auparavant. [..] La saison prochaine, nous devons reprendre là où les gars se sont arrêtés en 2019/20. Ce sera notre tâche", a jugé celui qui portera le numéro 10 du côté de l'Allianz Arena.