Harry Kane, se dit "prêt" pour la finale de C1 contre Liverpool

"J'ai commencé à me sentir bien avec l'équipe à la fin de la semaine dernière. Il n'y a eu aucun problème jusqu'à présent", a déclaré Harry Kane, qui n'a plus joué depuis le quart de finale aller de la C1 contre Manchester City, où il s'était blessé à une cheville, le 9 avril.

"Pendant toute la semaine, je dois maintenant travailler pour atteindre la meilleure forme possible", a précisé le capitaine de l'équipe d'Angleterre. "Après, la décision appartient à l'entraîneur. Comme je vous l'ai dit, je me sens bien, l'entraîneur va l'évaluer et décider si je suis prêt à y aller ou pas".

Un peu plus tôt lundi, l'entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino, avait déclaré que Kane avait "commencé à être intégré au groupe au cours de la semaine dernière" et que le joueur était "dans une situation positive".