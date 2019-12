Zlatan Ibrahimovic veut retourner au Milan AC, des discussions avec Naples

Ibrahimovic réclame 4 millions pour six mois à Naples…

Le retour en Italie de Zlatan Ibrahimovic acté, il faut désormais à l’attaquant suédois trouver le club idoine. L’ancien du PSG penche clairement pour un retour au Milan AC, comme il l’aurait confié en privé à ses proches, d’après la Gazzetta dello Sport. L’intérêt est mutuel, mais il reste à trouver un accord contractuel entre les deux parties.Insuffisant pour l’ex du FC Barcelone, qui discute aussi de possibles bonus en fonction des résultats, comme une qualification pour la Ligue des Champions.Le remariage entre le Milan et Ibrahimovic n’étant pas scellé, les autres clubs ont une brèche dans laquelle s’engouffrer. Si Bologne a officiellement renoncé à cette piste via la voix de Walter Sabatini, son directeur sportif, Naples a mené des discussions avec Mino Raiola, l’agent du natif de Malmö, ainsi que le révèle le Corriere dello Sport. Il a réclamé 4 millions d’euros jusqu’en juin, avec la possibilité de prolonger ensuite jusqu’en 2021. Une offre mirobolante pour une pige de six mois.Carlo Ancelotti ne s’est d’ailleurs pas caché lundi d’avoir discuté récemment avec Ibrahimovic par téléphone, tout en assurant avec le sourire qu’il n’était question que de sa vie à Los Angeles. La perspective de retrouvailles avec son ancien entraîneur pourrait séduire Ibra. A condition que « Carletto » ne saute pas d’ici là, en cas d’élimination en Ligue des Champions par exemple, Gennaro Gattuso étant prêt à bondir sur l’occasion.