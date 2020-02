Liverpool poursuit son cavalier seul

Liverpool a poursuivi son cavalier seul en tête du championnat d'Angleterre, samedi, en battant Southampton (4-0) pour la 25e journée alors que dans la course à la Ligue des Champions, Leicester et Chelsea se sont neutralisés (2-2).

Les Reds ne faiblissent pas

Toujours pas de lassitude en vue pour Liverpool, qui a enregistré son 24e succès en 25 journées face à Southampton, pourtant auteur d'un 16 sur 21 lors des sept dernières journées.

Et le score ne reflète pas non plus le match, tant l'équipe du sud de l'Angleterre a donné du mal aux hommes de Jürgen Klopp, très médiocres pendant 45 minutes.

Ils se sont réveillés ensuite et ont trouvé l'ouverture au retour des vestiaires par Alex Oxlade-Chamberlain (47e), avant que Jordan Henderson (2-0, 60e) et un doublé de Mohamed Salah (3-0, 72e, puis 4-0, 90e) ne donnent une ampleur trompeuse à ce 20e succès de suite à Anfield.

Klopp n'est donc plus qu'à un succès de rejoindre le mythique Bill Shankly et sa série en 1972.

Cette partie ne fera que souligner davantage l'étonnant contraste entre l'impression d'archidomination laissée par ces 22 points d'avance sur Manchester City (2e), qui se déplace dimanche à Tottenham, et la physionomie des rencontres, bien plus serrées.

Mais c'est sans doute tout le mérite de Klopp d'avoir transformé une équipe de perdants magnifiques en vainqueurs prosaïques et implacables.

Leicester et Chelsea se freinent mutuellement

Pas de vainqueur entre Leicester et Chelsea (2-2) mais un match aux deux visages pour le sommet de la 25e journée, qui fait deux frustrés.

Ce nul est marginalement meilleur pour les Foxes qui se satisferont de conserver leurs 8 longueurs d'avance, même s'ils risquent de voir Manchester City, qui les devance avec 2 unités de plus, s'envoler en cas de succès à Tottenham dimanche.

Chelsea, lui pourrait voir les Spurs, 7es avec 34 points, revenir à 4 points de leur 4e place, la dernière à ouvrir les portes de la Ligue des Champions.

Frank Lampard avait pourtant pris ses responsabilités pour essayer de relancer son équipe en nette baisse de forme depuis novembre, en laissant sur le banc Kepa Arrizabalaga, fébrile dernièrement, pour titulariser Willy Caballero qui, à 38 ans et 126 jours, est devenu le deuxième joueur le plus âgé de l'histoire des Blues en championnat, après le portier australien Mark Schwarzer en 2014 (41 ans).

Expérience guère convaincante, une sortie hasardeuse du gardien argentin ayant abouti au deuxième but de Leicester par Ben Chilwell (2-1, 64e).

Le premier but des champions d'Angleterre 2016 - une frappe de Harvey Barnes déviée par Reece James - relevait plus de la malchance (1-1, 54e).

Offensivement aussi, Chelsea a été poussif, avec une animation offensive qui semble grippée.

Les Blues ont dû s'en remettre à deux coups de tête de leur défenseur allemand Antonio Rüdiger (0-1, 46e et 2-2, 71e) qui a fêté son 100e match sous le maillot du club londonien, noir pour l'occasion, en lui offrant un point pas immérité.

Manchester United n'en profite pas

En dépit de la titularisation de Bruno Fernandes, l'une des deux recrues hivernales, Manchester United n'a pas pu se rapprocher de Chelsea en concédant un 0-0 assez terne contre Wolverhampton.

Les deux équipes, 6e et 7e, restent au coude-à-coude avec 35 points, mais sont doublées par Sheffield United, vainqueur à Crystal Palace (1-0).

Fernandes a été dans tous les bons coups pour les Red Devils, mais ils ont encore manqué de poids devant, ce que leur amènera peut-être le Nigérian Odion Ighalo, recruté en prêt in extremis avant la fin du mercato vendredi.