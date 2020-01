Open d'Australie (F) : Cornet sortie au deuxième tour

La France n'avait plus vu cela depuis l'édition de décembre 1985. Pour la première fois depuis 35 ans, aucune joueuse tricolore ne disputera le troisième tour de l'Open d'Australie. Au deuxième tour du premier Grand Chelem de l'année, tous les espoirs tricolores reposaient sur les épaules d'Alizé Cornet. Pour la native de Nice, qui n'a jamais dépassé les huitièmes de finale à Melbourne (défaite contre la Russe Dinara Safina en 2009), la marche était visiblement trop haute. En effet, la 61eme joueuse mondiale a chuté contre la Croate Donna Vekic, 20eme joueuse mondiale et tête de série n°19, en deux manches (6-4, 6-2) et 1h32 de jeu.

Cornet n'a pas fait le poids



La Tricolore n'a pas réussi à tenir bien longtemps et a même perdu son deuxième jeu de service, blanc. Cornet a ensuite certainement cru avoir fait le plus dur, en débreakant à 3-2, avant de reperdre son service dans la foulée. Sur une nouvelle balle de break, la Française a laissé passer sa chance. Son adversaire a ensuite réussi à conclure cette manche, sur un jeu blanc (6-4). Le deuxième et dernier set fut plus décousu. Cornet n'a alors réussi à remporter qu'une seule de ses quatre mises en jeu, avec un total de onze balles de break à son encontre, tout en ne prenant qu'un seul service de son adversaire. La Croate était décidément dans un fauteuil et s'y est repris à deux fois, avant de conclure cette rencontre (6-2).



OPEN D'AUSTRALIE (Australie, Grand Chelem, dur extérieur)

Tenante du titre : Naomi Osaka (JAP)



2eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Hercog (SLO) : 6-1, 6-4

Rybakina (KAZ, n°29) bat Minnen (BEL, Q) : 6-3, 6-4

Riske (USA, n°18) bat Zhu (CHN) : 6-3, 6-1

Goerges (ALL) bat Martic (CRO, n°13) : 4-6, 6-3, 7-5



Keys (USA, n°10) bat Rus (PBS) : 7-6 (3), 6-2

Sakkari (GRE, n°22) bat Hibino (JAP, Q) : 7-6 (4), 6-4

Alexandrova (RUS, n°25) bat Krejcikova (RTC, Q) : 6-1, 6-3

Kvitova (RTC, n°7) bat Badosa (ESP) : 7-5, 7-5



Osaka (JAP, n°3) bat Zheng (CHN) : 6-2, 6-4

Gauff (USA) bat Cirstea (ROU) : 4-6, 6-3, 7-5

Zhang (CHN) bat McNally (USA, Q) : 6-2, 6-4

Kenin (USA, n°14) bat Li (USA, Q) : 6-1, 6-3



Jabeur (TUN) bat Garcia (FRA) : 1-6, 6-2, 6-3

Wozniacki (POL) bat Yastremska (UKR, n°23) : 7-5, 7-5

Q.Wang (CHN, n°27) bat Ferro (FRA) : 6-1, 6-2

S.Williams (USA, n°8) bat Zidansek (SLO) : 6-2, 6-3



Bencic (SUI, n°6) - Ostapenko (LET) : 7-5, 7-5

Kontaveit (EST, n°28) bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-2, 4-6, 6-1

Vekic (CRO, n°19) bat Cornet (FRA) : 6-4, 6-2

Swiatek (POL) - Suarez Navarro (ESP) : 6-3, 7-5



Mertens (BEL, n°16) bat Watson (GBR) : 6-3, 6-0

Bellis (USA) bat Muchova (RTC, n°20) : 6-4, 6-4

Putintseva (KAZ) bat Collins (USA, n°26) : 6-4, 2-6, 7-5

Halep (ROU, n°4) bat Dart (GBR, Q) : 6-2, 6-4



Svitolina (UKR, n°5) - Davis (USA)

Muguruza (ESP) bat Tomljanovic (AUS) : 6-3, 3-6, 6-3

Diyas (KAZ) bat Blinkova (RUS) : 4-6, 6-3, 6-4

Bertens (PBS, n°9) bat Rodionova (AUS, WC) : 6-3, 7-5



Giorgi bat Kuznetsova (RUS) : 6-3, 6-1

Kerber (ALL, n°17) bat Hon (AUS, WC) : 6-3, 6-2

Pavlyuchenkova (RUS, n°30) bat Townsend (USA) : 7-5, 7-6 (1)

Ka.Pliskova (RTC, n°2) bat Siegemund (ALL) : 6-3, 6-3