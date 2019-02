Fin de série pour l'Atlético Madrid! Le club "colchonero", qui était invaincu en Championnat d'Espagne depuis septembre, a fini par chuter face au Betis Séville (1-0) dimanche pour la 22e journée, ratant une opportunité en or de revenir à portée du leader Barcelone.

Après 18 matches sans défaite en Liga, les "Colchoneros" se sont inclinés en Andalousie sur un penalty transformé par Sergio Canales (65e) au terme d'un match fermé.

C'est rageant pour l'attaquant français Antoine Griezmann, capitaine de l'Atlético dimanche, qui a expédié une frappe sur le poteau (67e) et montré une complicité prometteuse avec la recrue Alvaro Morata.

Au classement, l'Atlético reste deuxième (44 pts) mais ne profite pas du match nul concédé samedi par le FC Barcelone (1er, 50 pts) face à Valence (2-2). Et le Real Madrid (3e, 39 pts), qui reçoit Alavés dimanche soir, a l'occasion de revenir dans le sillage de son voisin à une semaine du derby madrilène samedi prochain au stade Metropolitano.

Les "Colchoneros" rêvaient de réduire l'écart avec le Barça ? Ils ont fini par abandonner un point supplémentaire au leader blaugrana, après un duel pauvre en occasions entre le bloc défensif de l'Atlético et le jeu au sol délié du Betis.

"Il y a eu peu d'opportunités de part et d'autre, le Betis a profité du penalty qu'on leur a offert et ils ont mérité la victoire", a commenté l'entraîneur madrilène Diego Simeone. "Mais je veux retenir l'aspect positif: si le Barça avait gagné (samedi), cela aurait été pire, donc restons tranquilles et continuons à travailler."

- Griezmann trouve le poteau -

Au stade Benito-Villamarin, la première période s'est résumée à une seule véritable occasion, une tête de Zouhair Feddal sortie d'une incroyable claquette par le gardien "colchonero" Jan Oblak (3e).

Pour le reste, les choses ne se sont animées qu'après la pause, avec une histoire de penalties.

L'arbitre n'a pas bronché quand Morata, lancé par Griezmann, a été déséquilibré par Feddal dans la surface (55e). En revanche, il ne pouvait pas ignorer la main grossière de Filipe Luis qui a contrôlé le ballon du bras dans la surface (63e). Penalty, donc, transformé avec maîtrise par Sergio Canales (65e).

Face à ce scénario contraire, la lumière aurait pu venir de Griezmann, dont l'association nouvelle avec Morata, prêté par Chelsea, a été prometteuse sur plusieurs occasions (11e, 55e, 61e).

Le Français a néanmoins manqué de réussite sur une frappe flottante depuis l'angle de la surface qui a heurté le poteau opposé (67e), sans parvenir à empêcher la première défaite de l'Atlético en Liga depuis un déplacement à Vigo lors de la 3e journée (2-0).