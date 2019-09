Stéphan et les points forts de l'Albanie

L'équipe de France affronte ce samedi soir à 20h45 l’Albanie au Stade de France, en match de qualification pour l’Euro 2020, et l’adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan, livre ses impressions sur la sélection adverse au cours d'un entretien réalisé par la FFF (Fédération française de football).

"C’est une équipe qui a beaucoup évolué ces dernières semaines. D'abord elle a un nouveau sélectionneur italien qui a changé l’organisation de jeu. L’équipe joue maintenant en 3-5-2 avec une densité axiale importante, c’est un peu le but de ce système, explique-t-il. Leur nouveau sélectionneur Eduardo Reja a entraîné de nombreux clubs en Italie, et l’Albanie est sa première expérience en tant que sélectionneur d’une équipe nationale. Le danger face à cette équipe est de ne pas élever notre rythme. Nous sommes capables de le faire et de leur poser des problèmes. Il faut qu’on soit rapide dans les transitions, être juste et efficace dans notre jeu, notamment en profondeur".