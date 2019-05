Milwaukee récupère Brogdon, absent depuis mi-mars

"Il va jouer, mais son temps de jeu va être limité", a expliqué Mike Budenholzer, l'entraîneur des Bucks, dont l'équipe mène trois victoires à une face aux Celtics.

"C'est un tel professionnel, il a vraiment très envie de jouer", a-t-il poursuivi.

Brogdon, 26 ans, n'a plus joué depuis sept semaines en raison d'une blessure à la voute plantaire du pied droit.

Il tournait durant la saison régulière à une moyenne de 15,6 points par match et a débuté les 64 matches auxquels il a participé en 2018-19.

Brogdon avait été élu "rookie" (débutant) de l'année en 2017.

"Il va nous apporter une étincelle de plus, il nous a beaucoup manqué et le récupérer est un énorme plus pour nous", s'est réjoui son coéquipier Khris Middleton.

En son absence, Eric Bledsoe et George Hill se sont partagés le rôle de meneur, avec efficacité.

En cas de succès à Boston mercredi, Milwaukee, meilleure équipe de la saison régulière 2018-19, se qualifiera pour sa première finale de conférence Est depuis 2001.

Les Bucks n'ont plus remporté le titre NBA depuis 1971, date de leur seul sacre grâce au légendaire Kareem Abdul-Jabbar.