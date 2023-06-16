منتخب المغرب يفوز بلقب كأس العرب لكرة الصالات

من قبل beIN SPORTS June 16, 2023 20:10 توج منتخب المغرب بلقب كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات عقب تغلبه على نظيره منتخب الكويت بسبعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية من البطولة.