منتخب المغرب يفوز بلقب كأس العرب لكرة الصالات من قبل beIN SPORTS June 16, 2023 20:10 توج منتخب المغرب بلقب كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات عقب تغلبه على نظيره منتخب الكويت بسبعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية من البطولة. واللقب هو الثالث على التوالي للمنتخب المغربي. تقارير إخبارية كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات السابق تحديد موعد مباراة "درع المجتمع اقرأ التالي بيرهالتر يستعيد مهمة تدريب الم اقرأ - آخر الأحداث June 16, 2023 22:36 المنتخب الفرنسي يفوز على جبل طارق دون عناء June 16, 2023 22:32 المنتخب الإنكليزي يعود بالنقاط الثلاث من مالطا June 16, 2023 21:48 منتخب المغرب يحل ضيفاً على جنوب إفريقيا June 16, 2023 21:28 مواجهة هامة للمنتخب الليبي أمام بوتسوانا June 16, 2023 21:24 المنتخب التونسي ضيفاً ثقيلاً على غينيا الاستوائية June 16, 2023 21:14 فوز ثمين لمنتخب فنلندا على سلوفينيا June 16, 2023 21:11 بيرهالتر يستعيد مهمة تدريب المنتخب الأميركي June 16, 2023 21:02 ليستر سيتي يعين ماريشكا مدرباً جديداً له June 16, 2023 20:10 منتخب المغرب يفوز بلقب كأس العرب لكرة الصالات June 16, 2023 19:29 برشلونة يخوض مبارياته البيتية في مونتجويك