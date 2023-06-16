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كرة القدم

منتخب المغرب يفوز بلقب كأس العرب لكرة الصالات

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توج منتخب المغرب بلقب كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات عقب تغلبه على نظيره منتخب الكويت بسبعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية من البطولة.

واللقب هو الثالث على التوالي للمنتخب المغربي.

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