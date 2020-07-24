

متابعة: مازن الريس

عزّز باريس سان جيرمان سجله التاريخي في عدد مرات الفوز بلقب كأس فرنسا بعدما تغلّب على سانت إيتيان 1-0 يوم الجمعة في المباراة النهائية. واتسم الشوط الأول الذي انتهى بهدف البرازيلي نيمار (14)، بخشونة واضحة من قبل لاعبي سانت إيتيان تسببت بخروج الألماني كيرير وكيليان مبابي من طرف سان جيرمان للإصابة.

وشهد النصف الأول تحديداً سبع بطاقات صفراء، أربع منها لسانت إيتيان، إضافة إلى طرد قائده بيران في آخر مباراة في مسيرته عقب العودة لتقنية الفيديو (31)، مقابل ثلاثة إنذارات للاعبي سان جيرمان (اثنان منها بسبب الاعتراض على الخشونة).

وسيّر باريس سان جيرمان المباراة كما أراد بعد العودة من غرف الملابس، إذ حاول نجومه الابتعاد قدر الإمكان عن الاحتكاكات مع محاولة التسجيل التي توقفت عند حدود تألق الحارس مولان أفضل لاعبي سانت إيتيان.

ورفع باريس سان جيرمان عدد ألقابه في المسابقة إلى 13 مبتعداً بفارق ثلاثة ألقاب عن مرسيليا الثاني، ومعوضاً فقدانه للقب النسخة الماضية أمام رين عندما خسر في النهائي بركلات الترجيح (6-5) عقب انتهاء المباراة بالتعادل 2-2.

وأوضحت لقطات فيديو ظهور مبابي خارج أرضية الملعب وهو يسير مستعيناً بعكاز مما قد يؤشر لاحتمالية غيابه عن الجزء المتبقي من موسم باريس سان جيرمان.

وينتظر باريس سان جيرمان المتوّج بلقب الدوري استحقاق مهم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الثاني عشر من أب/أغسطس المقبل أمام أتالانتا الإيطالي.

مباراة سان جيرمان وسانت إيتيان - التغطية الخاصة

انتهاء المباراة بفوز باريس سان جيرمان بهدف دون رد.

(88) الخزري حاول المباغتة من ركلة حرة مباشرة يبعدها إيكاردي.

(85) تسديدة السنغالي إدريسا غاي تجاور مرمى سانت إيتيان.

(84) فوفانا يبعد في اللحظة الأخيرة الكرة من أمام إيكاردي الذي كان في وضع مثالي للتسجيل.

(78) ردة فعل سارابيا البطيئة تفوّت على سان جيرمان الهدف الثاني.

(73) مولان يتألق مجدداً ويمنع سارابيا من تأمين فوز سان جيرمان.

(66) الخزري يشكل مصدر خطورة على سان جيرمان مجدداً وهذه المرة من ركلة ركنية يبعدها نافاس.

(58) فرصة هدف التعزيز تضيع على باريس سان جيرمان في مناسبتين بسبب افتقاد دي ماريا ومواطنه باريديس للتركيز أثناء التسديد.

(51) إلغاء هدف لإيكاردي بسبب تسلل دي ماريا صاحب التمريرة الحاسمة.

(47) خطأ فادح من كيلور نافاس في التمرير وتسديدة التونسي البديل وهبي الخزري تضل طريق المرمى.

انتهاء الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدف دون رد.

(45+7) مولان ينقذ برشاقة تسديدة إيكاردي المباغتة مع اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

(33) الإسباني سارابيا يحل بديلاً لمبابي وسط قلق أنصار باريس سان جيرمان على صحة أبرز لاعبي الفريق الباريسي مؤخراً.

(31) مصاعب سانت إيتيان تزداد إثر طرد بيران عقب تدخله العنيف على مبابي.

(24) الأرجنتيني آنخيل دي ماريا اقترب من الهدف الثاني إلا أنّ مولان حارس سانت إيتيان يتصدى ببراعة.

(21) بوانغا يهدد مجدداً وهذه المرة من ضربة رأس يتصدى لها الكوستاريكي كيلور نافاس.

(20) سان جيرمان يشرك داغبا بدلاً من الألماني كيرير الذي خرج بسبب الإصابة.

هدف (14) - نيمار يهز الشباك من أول فرصة مباشرة لبطل فرنسا بعد اختراق مميز من مبابي الذي أوقف محاولته الحارس قبل أن يكملها أغلى لاعب في العالم في المرمى.

(5) الغابوني بوانغا كاد يضع سانت إيتيان في المقدمة بتسديدة ذكية اصطدمت بالقائم.

(2) إنذار أصفر مبكر يناله ماكون بسبب تدخله على البرازيلي نيمار.

انطلاق المباراة.