حوار ودّي بين "ماكرون" ولاعبي سان جيرمان July 24, 2020 21:20 1:00 دقيقة حديث كله ودّ دار بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولاعبي باريس سان جيرمان قبل ضربة بداية نهائي كأس فرنسا بين الفريق الباريسي وسانت إيتيان الجمعة. وشدّ حديث رئيس فرنسا مع النجم الشاب لفريق العاصمة الفرنسية كيليان مبابي الأنظار. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان كأس فرنسا ايمانويل ماكرون -آخر الفيديوهات 2:11 دقيقة بودبوز يوجه رسالة للجماهير الجزائرية والعربية 2:43 دقيقة توخيل ينتظر تشخيص حالة مبابي ويدافع عن لاعبيه 3:08 دقيقة أتالانتا يكتفي بالتعادل مع ميلان 3:38 دقيقة مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا 1:11 دقيقة داغبا فخور بلقب كأس فرنسا ويعد بالمزيد 4:41 دقيقة سان جيرمان يتوّج بلقب كأس فرنسا ويخسر مبابي وكيرير 0:18 دقيقة إصابة مبابي تثير قلق الباريسيين قبل موقعة الأبطال 1:13 دقيقة بيران يودّع الملاعب على طريقة زيدان 2:09 دقيقة غوارديولا في حوار حصري على beIN SPORTS 1:00 دقيقة حوار ودّي بين "ماكرون" ولاعبي سان جيرمان