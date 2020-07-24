

وتدخل بيران (34 عاماً) بقوة على كيليان مبابي الأمر الذي دفع حكم اللقاء ديليرو إلى توجيه الإنذار الأصفر له قبل أن يقرر طرده عقب العودة لتقنية الفيديو (31).

وصرّح بيران قبل المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا عن رغبته بإنهاء مسيرته مع سانت إيتيان بلقب ثمين إلا أنّ الطرد جعله يودّع الملاعب بطريقة مأساوية.

وذكّرت حادثة بيران بما حدث مع أسطورة فرنسا زين الدين زيدان الذي ودّع الملاعب بالبطاقة الحمراء في نهائي كأس العالم 2006 أمام إيطاليا.

وخرج مبابي من مباراة سان جيرمان وسانت إيتيان مصاباً إثر التدخل وحل بدلاً منه الإسباني سارابيا.