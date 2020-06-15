وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن إتمام جاهزية ثالث ملاعب مونديال قطر 2022: "أن هذا الاعلان يأتي بعد إنجاز ملعب استاد خليفة الدولي الذي تم الانتهاء من أعمال تطويره في 2017، واستاد الجنوب الذي استضاف نهائي بطولة كأس الأمير 2019".

وجاء إكمال العمل في الملعب وفق الجدول الزمني المحدد وقالت اللجنة في بيانها إن هذا الاعلان يأتي بعد إنجاز ملعبي خليفة الدولي والجنوب.

وبعد استضافة الملعب لمباريات المونديال وصولاً إلى الدور ربع النهائي سيظهر إسهامه المباشر في التنمية الدولية حيث ستُخفض سعة الاستاد إلى النصف وسيتم التبرع بعشرين ألف مقعد لبناء ملاعب في دول نامية للمساعدة في نشر الشغف بهذه اللعبة في جميع أرجاء العالم.

ولن يؤثر هذا الانخفاض في الطاقة الاستيعابية على جمالية الاستاد، بل سيضفي على منحنياته العصرية شعوراً رائعاً بأن هذا المكان قد صُمم ليحتضن الجماهير بكل ود مع الاحتفاظ بأجواء الإثارة.