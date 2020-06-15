كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة الإعلان عن جاهزية استاد المدينة التعليمية من قبل beIN SPORTS June 15, 2020 18:59 1:51 دقيقة كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة الإعلان عن جاهزية استاد المدينة التعليمية أحد ملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022™️. -آخر الفيديوهات 3:57 دقيقة ريال سوسييداد يتعادل مع أوساسونا 0:40 دقيقة دجوكوفيتش يغادر بطولة "أدريا تور" الاستعراضية 3:48 دقيقة راموس بحال جيدة وسعيد بالعودة 1:15 دقيقة سيميوني: "مباراة متكافئة وقوية" 4:16 دقيقة ريال مدريد "بالحد الأدنى" ينجح في اختبار إيبار 1:17 دقيقة زيدان يدخل نادي الـ200 3:30 دقيقة ليفركوزن يرتقي للمركز الرابع بهدية من شالكه 3:50 دقيقة أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام بيلباو 4:38 دقيقة برشلونة يتجول في جزيرة مايوركا بأربعة أهداف 0:45 دقيقة هالاند يؤكد أهمية الفوز على فورتونا دوسلدورف