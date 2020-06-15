إنفانتينو: "استاد المدينة التعليمية يذكرنا بأن كرة القدم ستعود بشغف أكبر" من قبل beIN SPORTS June 15, 2020 19:15 1:22 دقيقة أكد جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تدشين الملعب الجديد في المدينة التعليمية سيذكر العالم بأن كرة القدم ستعود بشغف أكبر موجها التحية للصفوف الأمامية التي واجهت وباء كورونا. -آخر الفيديوهات 3:10 دقيقة الدوري الألماني : أفضل 5 أهداف - الجولة 31 4:08 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 1:22 دقيقة ليفانتي يجبر إشبيلية على اقتسام النقاط 4:58 دقيقة الذوادي يتحدث عن جاهزية استاد المدينة التعليمية 1:22 دقيقة إنفانتينو: "كرة القدم ستعود بشغف أكبر" 1:51 دقيقة كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 0:43 دقيقة الإعلان عن جاهزية استاد المدينة التعليمية 3:57 دقيقة ريال سوسييداد يتعادل مع أوساسونا 0:40 دقيقة دجوكوفيتش يغادر بطولة "أدريا تور" الاستعراضية 3:48 دقيقة راموس بحال جيدة وسعيد بالعودة