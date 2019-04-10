موعد مباراة يوفنتوس وأياكس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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كريستيانو رونالدو الذي منح يوفنتوس بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد تسجيله ثلاثية تاريخية في مرمى اتلتيكو مدريد الإسباني في إياب الدور ثمن النهائي، أصبح في حكم المؤكد مشاركته أساسياً في المباراة أمام أياكس أمستردام بعد سفره يوم الثلاثاء مع بعثة السيدة العجوز التي توجهت إلى العاصمة الهولندية أمستردام، وتأكيد المدرب أليغري أنه سيكون من ضمن الأسماء التي ستبدأ المباراة الا في حالة حصول ما يمنع ذلك بين اليوم وغدا (الثلاثاء والأربعاء).

وشارك رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال اوروبا في الجولة التي قام بها الفريق في أرجاء ملعب "يوهان كرويف أرينا"، وبدا عليه الشفاء من الاصابة.



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هل سيلعب كريستيانو رونالدو اليوم؟ هو السؤال الذي طرحه عشاق السيدة العجوز الطامحون للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن فريقهم منذ بطولة 1995-1996 والتي فاز بها البيانكونيري على حساب أياكس نفسه بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما بهدف لمثله.

وكانت وسائل إعلامية وصفحات رسمية لإعلاميين إيطاليين على وسائل التواصل الاجتماعي أشارت في وقت سابق إلى أن رونالدو سيكون من ضمن التشكيلة التي ستشارك امام اياكس، لكنه قد لا يكون أساسياً.

ونقلت عن أليغري أن رونالدو لائق بدنياً للمشاركة في المباراة، وأنه طالبه بإشراكه في المباراة أمام ميلان يوم السبت ضمن منافسات الدوري الإيطالي، لكنه فضل إراحته.

كذلك أكد جواو كانسيلو زميل ومواطن رونالدو أنهما جاهزان للمباراة المرتقبة أمام أياكس أمستردام وقال: لقد تدربت انا وكريستيانو مع الفريق وأعتقد أنه سيقوم بكل ما يمكنه ليؤكد أنه شفي تماما وقادر على المشاركة. الكلمة الأخيرة تعود لأليغري طبعاً لكنني اعتقد أن كريستيانو سيكون موجوداً مع الفريق.

وفي تصريح لإذاعة "دي دجاي" قال نجم منتخب إيطاليا ويوفنتوس السابق أندريا بيرلو: "يوفنتوس قادر على الفوز على اياكس مع وبدون كريستيانو رونالدو.. هو لاعب عظيم بدون شك، لكن علينا ان لا ننسى أن لدى يوفنتوس مدرب كبير جداً مثل أليغري يؤكد عاما بعد عام أنه واحد من أفضل المدربين حالياً".

يذكر أنه سبق لرونالدو أن خاض خمس مباريات في مواجهة أياكس خرج منها دائماً منتصراً، ونجح بهز شباك الفريق الهولندي بسبعة أهداف.