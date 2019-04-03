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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

رونالدو يمتدح مدربه السابق زيدان

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غادر زيدان بشكل مفاجئ صيف العام الماضي من خلف مقود القيادة في ريال مدريد، ثم عاد بعد أشهر للملكي. لكن رونالدو غادر بشكل نهائي دون أن يمنعه ذلك من امتداح مدربه السابق زيزو.

Reuters

وأشاد نجم نادي يوفنتوس الإيطالي بالمدرب الفرنسي في فيلم وثائقي حين قال: "الوضع لم يكن سهلاً، كل لاعب يريد أن يلعب، لكن زيدان قام بعمل ذكي، وأشرك جميع اللاعبين وكان ذلك مفيداً للغاية".

وأضاف: "أعتقد أن زيدان قام بإدارة المجموعة بذكاء".

وجاء زيدان بمغامرة كبيرة من رئيس النادي فلورنتينو بيريز كبديل للمدرب المقال رافا بينيتيز مطلع عام 2016، ففاز معه بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو "لقد وجد طريقة لنقل الموهبة التي كان يتمتع بها كلاعب إلى دوره كمدرب وذلك في إدارة غرفة تبديل الملابس".

وختم: "إنه يقوم بعمل رائع وفريد، والنتائج ليست صدفة".

 

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