موعد مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام

المباراة الموعد القنوات الناقلة أياكس x يوفنتوس الأربعاء 10-4-2019 الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD2 beIN SPORTS HD12

رغم الغموض الذي يحيط بمشاركة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو فإن يوفنتوس ينزل ضيفاً على أياكس بهدف واضح وهو العودة بنتيجة إيجابية تقرّبه خطوة أخرى من بلوغ الدور نصف النهائي.

رحلة يوفنتوس إلى "يوهان كرويف آرينا" معقل أياكس لن تكون مفروشة بالورود فمتصدر الدوري الهولندي أظهر قدرات كبيرة جعلت العديد يعتبرونه الحصان الأسود للبطولة حتى الآن خاصة بعد اقصائه ريال مدريد في ثمن النهائي والفوز عليه 4-1 في "سانتياغو برنابيو".

مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام بث مباشر الأربعاء 10 - 4 - 2019 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة يوفنتوس ومضيفه أياكس أمستردام تجدونه حصرياً على قناتي beIN SPORTS HD2 وbeIN SPORTS HD 12.

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