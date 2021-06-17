المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي يورو 2020 (دور الستة عشر من بطولة أوروبا)

وتشهد المسابقة الكثير من المنافسة قبل أن تتضح صورة المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي يورو 2020 أو ما يسمى بدور الستة عشر لبطولة أمم أوروبا.

وبعد أن كانت إيطاليا أولى المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي يورو 2020 ينتظر أن تكشف الساعات والأيام المقبلة عن بقية أطراف دور الستة عشر، خاصة وأنّ الفرصة متاحة حتى لمن يكون قد جمع ثلاث نقاط فقط في مجموعته.



نظام التأهل الخاص بالمنتخبات التي ستتأهل إلى ثمن نهائي يورو 2020

وسيتأهل 16 منتخباً إلى ثمن نهائي يورو 2020 بحسب نتائجهم في مجموعاتهم الستة التي ضمت كل واحدة منها أربعة منتخبات.

ويترقب عشاق الكرة العالمية التعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي يورو 2020 بشغف كبير خاصة وأن حظوظ المنافسين على اللقب قد تتوضح مع نهاية دور المجموعات مع احتمالات فشل أحد كبار القارة في الوصول إلى دور الستة عشر.

وسيكون بين المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي يورو 2020 بطل ووصيف كل مجموعة مع أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفيما يتعلق بصدارة كل مجموعة فسيتم حسمها بناءً على نتائج جميع مياريات المجموعة علماً أن القاعدة تشير إلى الفصل بفارق المواجهات المباشرة كمعيار أول بين أي فريقين قد يتعادلا بالنقاط وليس فارق الأهداف.

ويتم اختيار أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث لينضموا إلى أصحاب الصدارة والوصافة من المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي يورو 2020، بالاعتماد على معيار عدد النقاط ومن ثم فارق الأهداف في حال التعادل بالنقاط ومن ثم عدد الأهداف المسجلة....

المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي يورو 2020 المجموعة أبطال المجموعات أصحاب المركز الثاني أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث الأولى إيطاليا الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة

وبعيداً عن المنتخبات المتأهلة إلى دور الستة عشر من بطولة أوروبا 2020 يمكنكم دوماً التعرف على ترتيب المجموعات بشكل مباشر وعلى جدول ومواعيد المباريات مع القنوات الناقلة.