جدول مباريات يورو 2020 أو ما يسمى (بطولة أمم أوروبا 2020) يمكنكم معرفته والاطلاع على توقيت ومواعيد جميع المباريات والقنوات الناقلة في الجدول الموجود أدناه، والذي تم الاعلان عنه اثر سحب القرعة.
- جدول مباريات بطولة أوروبا (يورو 2020)
ابقوا على اطلاع دائم بآخر مستجدات نهائيات يورو 2020 ، من خلال مشاهدة جدول المباريات و القنوات الناقلة ومتابعة الملخصات الفورية الخاصة بالبطولة المنتظرة (بطولة أمم أوروبا).
وبالإضافة إلى جدول مباريات يورو 2020 نوفر لكم نتائج المواجهات بالإضافة إلى مشاهدة الملخصات الفورية لكل لقاء عند انتهائه. وللمزيد اضغط هنا
ابقوا على اطلاع دائم على جدول مباريات يورو 2020 عبر هذه الصفحة التي تتضمن جدول جميع المباريات والقنوات الناقلة لمشاهدة البث المباشر ونتائج المواجهات بالإضافة إلى مشاهدة الملخصات الفورية لكل لقاء عند انتهائه.
ابقوا على اطلاع دائم على جدول مباريات يورو 2020 عبر هذه الصفحة التي تتضمن جدول جميع المباريات والقنوات الناقلة لمشاهدة البث المباشر ونتائج المواجهات بالإضافة إلى مشاهدة الملخصات الفورية لكل لقاء عند انتهائه.
المباريات بتوقيت مكة المكرمة
GMT
MECCA
|
الجمعة 11 يونيو 2021
|
المجموعة 1
|
|
19:00
22:00
|
|
السبت 12 يونيو 2021
|
المجموعة 1
|
|
13:00
16:00
|
|
المجموعة 2
|
|
16:00
19:00
|
|
المجموعة 2
|
|
19:00
22:00
|
|
الأحد 13 يونيو 2021
|
المجموعة 4
|
|
13:00
16:00
|
|
المجموعة 3
|
|
16:00
19:00
|
|
المجموعة 3
|
|
19:00
22:00
|
|
الإثنين 14 يونيو 2021
|
المجموعة 4
|
|
13:00
16:00
|
|
|
المجموعة 5
|
|
16:00
19:00
|
|
|
المجموعة 5
|
|
19:00
22:00
|
|
|
الثلاثاء 15 يونيو 2021
|
المجموعة 6
|
|
16:00
19:00
|
|
|
المجموعة 6
|
|
19:00
22:00
|
|
|
الأربعاء 16 يونيو 2021
|
المجموعة 2
|
|
13:00
16:00
|
|
|
المجموعة 1
|
|
16:00
19:00
|
|
|
المجموعة 1
|
|
19:00
22:00
|
|
|
الخميس 17 يونيو 2021
|
المجموعة 3
|
|
13:00
16:00
|
|
|
المجموعة 2
|
|
16:00
19:00
|
|
|
المجموعة 3
|
|
19:00
22:00
|
|
|
الجمعة 18 يونيو 2021
|
المجموعة 5
|
|
13:00
16:00
|
|
|
المجموعة 4
|
|
16:00
19:00
|
|
|
المجموعة 4
|
|
19:00
22:00
|
|
|
السبت 19 يونيو 2021
|
المجموعة 6
|
|
13:00
16:00
|
|
|
المجموعة 6
|
|
16:00
19:00
|
|
|
المجموعة 5
|
|
19:00
22:00
|
|
|
الأحد 20 يونيو 2021
|
المجموعة 1
|
|
16:00
19:00
|
|
|
المجموعة 1
|
|
16:00
19:00
|
|
|
الإثنين 21 يونيو 2021
|
المجموعة 3
|
|
16:00
19:00
|
|
|
المجموعة 3
|
|
16:00
19:00
|
|
|
المجموعة 2
|
|
19:00
22:00
|
|
|
المجموعة 2
|
|
19:00
22:00
|
|
|
الثلاثاء 22 يونيو 2021
|
المجموعة 4
|
|
19:00
22:00
|
|
|
المجموعة 4
|
|
19:00
22:00
|
|
|
الأربعاء 23 يونيو 2021
|
المجموعة 5
|
|
16:00
19:00
|
|
|
المجموعة 5
|
|
16:00
19:00
|
|
|
المجموعة 6
|
|
19:00
22:00
|
|
|
المجموعة 6
|
|
19:00
22:00
|
|
دور الـ16
|
السبت 26 يونيو 2021
|المباراة 38
|
|
ثاني المجموعة الأولى
|
16:00
19:00
|
ثاني المجموعة الثانية
|
|
|المباراة 37
|
|
متصدر المجموعة الأولى
|
19:00
22:00
|
ثاني المجموعة الثالثة
|
|
|
الأحد 27 يونيو 2021
|المباراة 40
|
|
متصدر المجموعة الثالثة
|
16:00
19:00
|
ثالث المجموعة 4 أو 5 أو 6
|
|
|المباراة 39
|
|
متصدر المجموعة الثانية
|
19:00
22:00
|
ثالث المجموعة 1 أو 4 أو 5 أو 6
|
|
|
الإثنين 28 يونيو 2021
|المباراة 42
|
|
ثاني المجموعة الرابعة
|
16:00
19:00
|
ثاني المجموعة الخامسة
|
|
|المباراة 41
|
|
متصدر المجموعة السادسة
|
19:00
22:00
|
ثالث المجموعة 1 أو 2 أو 3
|
|
|
الثلاثاء 29 يونيو 2021
|المباراة 44
|
|
متصدر المجموعة الرابعة
|
16:00
19:00
|
ثاني المجموعة السادسة
|
|
|المباراة 43
|
|
متصدر المجموعة الخامسة
|
19:00
22:00
|
ثالث المجموعة 1 أو 2 أو 3 أو 4
|
|
ربع النهائي
|
الجمعة 2 يوليو 2021
|المباراة 45
|
|
الفائز في المباراة 41
|
16:00
19:00
|
الفائز في المباراة 42
|
|
|المباراة 46
|
|
الفائز في المباراة 39
|
19:00
22:00
|
الفائز في المباراة 37
|
|
|
السبت 3 يوليو 2021
|المباراة 47
|
|
الفائز في المباراة 40
|
16:00
19:00
|
الفائز في المباراة 38
|
|
|المباراة 48
|
|
الفائز في المباراة 43
|
19:00
22:00
|
الفائز في المباراة 44
|
|
نصف النهائي
|
الثلاثاء 6 يوليو 2021
|المباراة 49
|
|
الفائز في المباراة 46 22:0
|
19:00
22:00
|
الفائز في المباراة 45
|
|
|
الأربعاء 7 يوليو 2021
|المباراة 50
|
|
الفائز في المباراة 48
|
19:00
22:00
|
الفائز في المباراة 47
|
|
النهائي
|
الأحد 11 يوليو 2021
|المباراة النهائية
|
|
الفائز في المباراة 49
|
19:00
22:00
|
الفائز في المباراة 50
|
|