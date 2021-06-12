ترتيب مجموعات بطولة أمم أوروبا ( يورو 2020) مع اخر التحديثات

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ترتيب مجموعات بطولة أمم أوروبا يورو 2020 لحظة بلحظة
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ما هي حسابات ترتيب المجموعات في بطولة أمم أوروبا يورو 2020؟
وينتظر أن يشهد ترتيب مجموعات يورو 2020 اهتماماً كبيراً خاصة في مجموعة البرتغال السادسة التي تضم فرنسا وألمانيا وهنغاريا، كما تبدو الحسابات صعبة أيضاً في مجموعة كرواتيا الرابعة.
وينتظر أن يشهد ترتيب مجموعات أمم أوروبا يورو 2020 تقلبات عديدة خلال المراحل الثلاث الخاصة بهذا الدور، إذ ستكون الصورة أكثر وضوحاً عند المرحلة الأخيرة.
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وسيتنافس العديد من كبار أوروبا على مركز الصدارة في ترتيب مجموعات يورو 2020، وخاصة في مجموعة البرتغال الذي سيعاني من منافس شرس اسمه فرنسا ومجموعة كرواتيا التي تضم إنكلترا.
قوانين ترتيب المجموعات في يورو 2020:
- يحسب الترتيب في كل مجموعة وفقاً للنقاط التي يجمعها كل فريق.
- حسابات نقاط فرق المجموعة: ثلاث نقاط للفوز – نقطة للتعادل – الخسارة بلا نقاط.
- يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة رسمياً إلى ثمن نهائي البطولة رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.
- في حال التعادل بالنقاط بين فريقين من ذات المجموعة يتم الأخذ بالمواجهات المباشرة كمعيار أول بين الفرق المعنية.
- يتم اخيتار أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث بناء على النقاط ومن ثم فارق الأهداف ومن ثم عدد الأهداف المسجلة كمعايير أولية.