ترتيب مجموعات بطولة أمم أوروبا ( يورو 2020) مع اخر التحديثات



وينتظر أن يشهد ترتيب مجموعات يورو 2020 اهتماماً كبيراً خاصة في مجموعة البرتغال السادسة التي تضم فرنسا وألمانيا وهنغاريا، كما تبدو الحسابات صعبة أيضاً في مجموعة كرواتيا الرابعة.



وينتظر أن يشهد ترتيب مجموعات أمم أوروبا يورو 2020 تقلبات عديدة خلال المراحل الثلاث الخاصة بهذا الدور، إذ ستكون الصورة أكثر وضوحاً عند المرحلة الأخيرة.

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ترتيب المجموعات في يورو 2020

وسيتنافس العديد من كبار أوروبا على مركز الصدارة في ترتيب مجموعات يورو 2020، وخاصة في مجموعة البرتغال الذي سيعاني من منافس شرس اسمه فرنسا ومجموعة كرواتيا التي تضم إنكلترا.

قوانين ترتيب المجموعات في يورو 2020: