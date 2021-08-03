يوم مثير آخر تشهده منافسات طوكيو 2020، إذ أنّ التنافس على الذهب الذي سيبدأ فجر اليوم الثلاثاء يبدو مشتعلاً وخاصة في ألعاب القوى، فتابعوا معنا آخر أخبار الألعاب الأولمبية الصيفية في تغطية استثنائية.

التنافس الكبير على الذهب اليوم لن يقل عن سابقه، فإضافة إلى تصفيات ألعاب القوى التي دخلت إلى سباق طوكيو 2020 الجمعة بدأت مرحلة الأدوار الحاسمة في بعض الألعاب الجماعية، فتابعوا معنا آخر اخبار الألعاب الأولمبية الصيفية الخاصة بمنافسات اليوم.



وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها ألعاب القوى.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم في طوكيو 2020

كرة اليد - إنجاز مصري تاريخي

سطر المنتخب المصري اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة اليد العالمية عقب فوزه على نظيره الألماني 31-26 وتأهله إلى الدور نصف النهائي. وبات فراعنة اليد أول منتخب عربي يبلغ نصف نهائي مسابقة كرة اليد في الأولمبياد. اضغط للمزيد

كرة اليد - نهاية الحلم البحريني

أنهت فرنسا أحلام البحرين في ربع نهائي مسابقة كرة اليد للرجال ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية وانتصرت عليها بفارق كبير. اضغط للمزيد

كرة القدم - رجال

تأهل المنتخب البرازيلي حامل اللقب إلى النهائي الثالث له على التوالي بتغلبه في نصف النهائي على المكسيك بركلات الترجيح (4-1) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في العاصمة طوكيو. اضغط للمزيد

وستواجه البرازيل في النهائي إسبانيا التي تخطت اليابان بهدف دون مقابل بعد التمديد.

ألعاب القوى - سباق 200 م

أحرزت الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه ذهبية سباق 200 م في منافسات ألعاب القوى، وذهبت الفضية إلى الناميبية كريستين مبوما، فيما حصدت الأميركية غابرييل توماس الميدالية البرونزية.

ألعاب القوى - سباق 800 م

أحرزت الأميركية أثينغ مو البالغة من العمر 19 عاماً ذهبية سباق 800 م في منافسات ألعاب القوى،

وسيطرت مو على السباق مسجلة 1:55.21 دقيقة، أمام البريطانية كيلي هودجكينسون (1:55.88 د) والأميركية الأخرى رايفين رودجرز (1:56.81 د).

ألعاب قوى - رقم عالمي:



رقم عالمي جديد في 400 م حواجز للرجال وصامبا خامساً



نجحت الألمانية ماليكا في اقتناص ذهبية الوثب الطويل للسيدات، بعد إثارة كبيرة كتلك التي حدثت في نهائي الرجال أمس الإثنين، اضغط للمزيد

لم يتمكن المغربي سفيان البقالي من استكمال تصفيات سباق 1500 متر بعد مرور يوم واحد على فوزه بذهبية سباق ثلاثة آلاف متر موانع.



وشارك البقالي، الذي منح المغرب أول ميدالية أولمبية في طوكيو يوم الاثنين، في التصفيات الثالثة لسباق 1500 متر، لكنه خرج من اللفة الأخيرة وبدا أنه يعاني من إرهاق كبير، وكذلك لم يتأهل القطري سعيد حسن والبحريني صديق ميكهو والجيبوتي سليمان.

وشارك البقالي، الذي منح المغرب أول ميدالية أولمبية في طوكيو يوم الاثنين، في التصفيات الثالثة لسباق 1500 متر، لكنه خرج من اللفة الأخيرة وبدا أنه يعاني من إرهاق كبير، وكذلك لم يتأهل القطري سعيد حسن والبحريني صديق ميكهو والجيبوتي سليمان. في المقابل تأهل مغربي آخر إلى الدور قبل النهائي وهو عبد اللطيف الصديقي بعدما احتل المركز الخامس في أول مرحلة للتصفيات.

الشراع - سباق مثير والذهب بريطاني:



حقق البريطانيان ديلان فليتشر وستيوارت بيثيل ذهبية الشراع فئة 49 للرجال بعد نهاية رائعة للسباق الحاسم في ميناء إينوشيما لليخوت اليوم الثلاثاء.

وتفوق فليتشر وبيثيل على النيوزيلنديين بيتر بيرلينج وبلير توك اللذين حصلا على الميدالية الفضية، بينما نال الألمانيان إيريك هايل وتوماس بلوسل الميدالية البرونزية.

ونالت البرازيل ذهبية الإسكيف فئة "فورتي ناينر إف إكس" للسيدات بفضل مارتين غرايل وكاهينا كونزي، وذهبت الفضية إلى ألمانيا والمركز الثالث للفريق الهولندي.



فاز البريطاني غايلز سكوت بذهبية الشراع فئة فين للرجال تاركاً الفضة للمجري شومبور بريتش والبرونزية للإسباني خوان كاردونا منديز.



Dominant. 🥇🥇🥇🥇🥇🥇



That's six successive Olympic golds in the Finn sailing class.#TeamGB pic.twitter.com/bdZnzHiXWm — Team GB (@TeamGB) August 3, 2021

وحصد الثنائي الإيطالي المكون من روجيرو تيتا وكاترينا بانتي ذهبية الشراع فئة ناكرا 17 المختلط، واحتل الثنائي البريطاني المركز الثاني والميدالية الفضية، بينما ذهبت البرونزية إلى الثنائي الألماني بول كولهوف وأليكا شتوليمر.

كانوي - أفضلية نيوزلندية:



أحرزت النيوزيلنديتان ليسا كارينغتون وكيتلين ريغال ذهبية زوجي الكاياك للسيدات لمسافة 500 متر في منافسات الكانوي، وفازت البولنديتان كارولينا نايا ونا بولافسكا بالميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى المجريتين دانوتا كوزاك ودورا بودوني.



وتوّج المجري بالينت كوباش بذهبية فردي الكاياك للرجال لمسافة ألف متر ونال دم فارغا، مواطن كوباش، الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى البرتغالي فرناندو بيمنتا.



ونال الثنائي الكوبي المكون من سيرجي توريس وفرناندو خورخي ذهبية منافسات زوجي الكانوي للرجال لمسافة ألف متر وفاز الثنائي الصيني ليو هاو وتشينغ بينغفي بالميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الثنائي الألماني سيباستيان بريندل وتيم هيكر.



وأحرزت النيوزيلندية ليسا كارينجتون ذهبية فردي الكاياك لمسافة 200 متر وحصلت الإسبانية تيريسا بورتيلا على الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الدنمركية إيما يورجنسن.









تنس الطاولة: ألمانيا في نصف النهائي

صعدت سيدات ألمانيا إلى نصف النهائي بعد الفوز بصعوبة بالغة على كوريا الجنوبية بثلاث مباريات لاثنتين.

وفي منافسات الرجال انتصرت اليابان على السويد 3-1.

كرة السلة - سلوفينيا في نصف النهائي

بات منتخب سلوفينيا أول الواصلين إلى الدور نصف النهائي في مسابقة كرة السلة للرجال ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، اضغط للمزيد

كرة السلة - فرنسا في المربع الذهبي

بلغ منتخب فرنسا لكرة السلة نصف النهائي بفوزه الصعب على نظيره الإيطالي 84-75 بفضل إيفان فورنييه (21 نقطة) ورودي غوبير (22 مع 9 متابعات). اضغط للمزيد

كرة الطائرة - سقوط كندي

انتهى مشوار المنتخب الكندي عند الدور ربع النهائي في منافسات كرة الطائرة للرجال وذلك بعد الخسارة من منتخب اللجنة الأولمبية الروسية بثلاثة أشواط دون رد.

ومع أنّ منتخب كندا كان نداً قوياً لمنافسه لكنه خسر الأشواط الثلاثة بنتيجة 25-21 و30-28 و25-22.

كما فازت البرازيل بثلاثة أشواط دون رد على اليابان لتنهي مغامرة أصحاب الأرض في المسابقة.

وجاءت نتيجة الأشواط 25-20 و 25-22 و 25-20.

كرة الطائرة الشاطئية - أميركا تتقدم

واصلت أميركا مشوارها الطويل نحو إحدى الميداليات البراقة بفوزها على ألمانيا 2-0 في ربع نهائي منافسات كرة الطائرة الشاطئية للسيدات.

ونجحت أميركا التي مثلتها أبريل روس وأليكس كلينماك في حسم المواجهة بفضل بعض التفاصيل الصغيرة إذ انتهى الشوط الأول والثاني بنتيجة واحدة 21-19 خلال 44 دقيقة.

وستلعب أميركا في نصف النهائي مع سويسرا التي تغلبت بصعوبة على البرازيل 2-1 وبواقع 21-19 و 18-21 و 15-12.

دراجات المضمار: ذهبية سباق السرعة تذهب لرجال هولندا

وضمن منافسات دراجات المضمار، أحرز الفريق الهولندي للرجال ذهبية سباق السرعة، وذهبت الميدالية الفضية إلى بريطانيا فيما حصل الفريق الفرنسي على الميدالية البرونزية.

وتوجت سيدات ألمانيا بذهبية سباق المطاردة للفرق فيما حصلت بريطانيا على الميدالية الفضية وذهبت الميدالية البرونزية إلى الولايات المتحدة.

برونزية لبايلز

اختتمت نجمة الجمباز الأميركية سيمون بايلز مشاركتها المنقوصة في الأولمبياد بإحرازها برونزية عارضة التوازن في الجمباز الثلاثاء، فيما حصدت الصينية تشنتشن غوان الذهبية. اضغط للمزيد

ألعاب القوى - رمي المطرقة



أحرزت البولندية أنيتا فلودارتشيك ذهبية رمي المطرقة في منافسات ألعاب القوى متفوقة على الصينية تشينغ وانغ التي نالت الفضية في حين فازت البولندية مالفينا كوبرون بالبرونزية.



