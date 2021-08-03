وقلبت إسبانيا تأخرها في معظم اوقات المباراة أمام السويد وأخذت الأفضلية في الدقائق الأخيرة قبل ان تنهي المباراة بالفوز بفارق هدف وحيد 34-33.

وكان الشوط الأول انتهى سويدياً 20-18 لكن الحارس فارغاس تألق في الدقائق الأخيرة ليعيد فريقه إلى المواجهة.

وبدت السويد في طريقها لتحقيق فوز سهل بعد تقدمها بفارق أربعة أهداف 29-25 قبل قرابة ربع ساعة على النهاية، إلا أنّ ألكس لوبيز ورفاقه كان لهم رأي آخر وعدلوا النتيجة ومن ثم أخذوا الأفضلية على حساب وصيف بطل العالم.

وستلعب إسبانيا في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الدنمارك والنرويج.

لم تتمكن البحرين التي حققت إنجازاً تاريخياً بالوصول إلى ربع النهائي، من مجاراة فرنسا العريقة فخسرت 42-28 والشوط الأول 21-14.

وسيطرت فرنسا على المواجهة من البداية إلا أنّ البحرين صمدت لقرابة 20 دقيقة حين كانت النتيجة تشير لتفوق فرنسا 12-11، قبل أن يوسع رفاق كاراباتيتش الفارق تدريجياً حتى وصل إلى سبعة أهداف مع نهاية الشوط.

وواصل المنتخب الفرنسي مستواه المرتفع في بداية الشوط الثاني بذات الطريقة التي أنهى عليها الشوط الأول ليحبط اي محاولة للبحرين للعودة باللقاء مستفيداً من عجز محمد علي وحسين في التصدي للكرات المصوبة على المرمى البحريني والبالغ (3 تصديات فقط).

ووصل ستة لاعبين من فرنسا لمعدل تسجيل مرتفع جداً (100 بالمئة) كما كان كانتين ماهي أفضل مسجل في اللقاء بتسعة أهداف وبنسبة نجاح وصلت إلى 90 بالمئة.

وتلعب فرنسا في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة ألمانيا ومصر.